Στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Οργάνωση και Προβολή Οινοτουρισμού» του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, η Αναπτυξιακή Τρικάλων – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. διοργάνωσε οινοτουριστική επίσκεψη στη Δράμα και την Καβάλα. Στόχος της δράσης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για την ενίσχυση και προβολή του οινοτουρισμού, ενός τομέα που συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της τοπικής παραγωγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στην αποστολή συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Μετεώρων κ. Φώτης Καραθανάσης, ο Ειδικός Σύμβουλος Τουρισμού κ. Χρήστος Ζώρος, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. κ. Βάιος Κουτής, καθώς και οινοποιοί του Δήμου Μετεώρων και γενικότερα του νομού Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, επίσκεψη στο Κέντρο Ερμηνείας Οίνου και Αποσταγμάτων στη Χωριστή, καθώς και γνωριμία με οινοποιεία της περιοχής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν καινοτόμες πρακτικές στον κύκλο της οινοπαραγωγής, αλλά και να συμμετάσχουν σε βραδιά οινογνωσίας και γευσιγνωσίας με τοπικά κρασιά και εδέσματα.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Φώτης Καραθανάσης δήλωσε: «Η ανάπτυξη του οινοτουρισμού αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τον Δήμο Μετεώρων και συνολικά για τον νομό Τρικάλων. Η σύνδεση της αμπελοκαλλιέργειας με τον πολιτισμό και την τοπική γαστρονομία μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, τόσο στην τουριστική προβολή της περιοχής μας, όσο και στην τοπική οικονομία. Μέσα από συνεργασίες όπως αυτή, ενδυναμώνουμε τις προσπάθειες ανάδειξης των ποιοτικών μας προϊόντων και των μοναδικών εμπειριών που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης στα Μετέωρα και τα Τρίκαλα. Συνεχίζουμε σε συνεργασία με την ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την εξωστρέφεια και προωθούν την τοπική ανάπτυξη, με κεντρικό άξονα την αειφορία, τη συνεργασία και την καινοτομία».