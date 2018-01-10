Νοσοκομείο-απομάκρυνση εργολάβων

Υπογράφουν οι: ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΟΣΥΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 5/1/18 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟ ΣΙΜΟΡΕΛΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/18.
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΡΙΘΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΟΠΩΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΟΜΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΔΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (7000 ΜΗΝΙΑΙΩΣ) ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝΕ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΗΤΑΝ Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΘΥΡΩΝ (ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ) ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Η ΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΤΑΝ Η ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ -ΟΠΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ-(ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ) ΑΛΛΑ Η ΣΩΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ (ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ) ΔΙΟΤΙ Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ.
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΝΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ Η ΙΔΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ…..
.. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΕΔΩ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΥΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ