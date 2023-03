Η Νικόλ Κίντμαν έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ με μια μαύρη τουαλέτα με παγιέτες από τη συλλογή του οίκου Armani. Οι θαυμαστές της ωστόσο αναστατώθηκαν όταν παρακολούθησαν πλάνα της 55χρονης ηθοποιού να ποζάρει για τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί.

Nicole Kidman sets tongues wagging with her erratic behaviour at the Oscars