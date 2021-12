Ο Νίκος Δάνδολος ( Nick the Greek ) ήταν γιος εμπόρου χαλιών. Γεννήθηκε στις 27 Απριλίου του 1883 στο Ρέθυμνο και σπούδασε στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης στην πλατωνική και αριστοτελική φιλοσοφία.

Της: Έπη Τρίμη

Ανατράφηκε σε μια προνομιακή οικογένεια που του δίδαξε τη σημασία της εκπαίδευσης. Ακόμα και σε νεαρή ηλικία, οι γονείς του τον ανάγκασαν να μάθει πολλές ξένες γλώσσες και να εξασκήσει τις δεξιότητες του. Ως έφηβος φοίτησε στο Ελληνικό Ευαγγελικό Κολέγιο, όπου πήρε και bachelor στη φιλοσοφία. Λόγω της μόρφωσης του, αργότερα έγινε γνωστός και ως “The Aristotle of the Don’t Pass Line” – λογοπαίγνιο για τα ζάρια.

O μέγας εραστής της τράπουλας Nick the Greek όταν δεν έπαιζε χαρτιά, διάβαζε Πλάτωνα και Αριστοτέλη για… ισορροπία!Κάποτε, στο καζίνο του Λας Βέγκας, μετά από μια χαμένη παρτίδα πόκερ, αποτραβήχτηκε σε μια γωνιά και διάβαζε το βιβλίο τσέπης: « Πλάτωνος Κρίτων». «Στην αρχαία φιλοσοφία, έλεγε, βρίσκεις γνώση, γαλήνη της ψυχής, διεξόδους και ισορροπία…»

Η επιρροή του παππού του

Ο παππούς του Νικ ασκούσε πάντα τεράστια επιρροή στη ζωή του. Όταν έγινε δεκαοκτώ ετών ο Νίκος, ο παππούς του προσφέρθηκε να τον υποστηρίξει οικονομικά αν μετακόμιζε στην Αμερική. Του έστελνε $150 κάθε εβδομάδα για να καλύπτει τα έξοδα του σπιτιού και της διατροφής του, ελπίζοντας ότι η εμπειρία του και η μόρφωση του θα τον βοηθήσει να χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων. Σε καμία περίπτωση ο παππούς του δε φανταζόταν ότι ο εγγονός του δεν επρόκειτο ποτέ να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις. Τα πρώτα χρόνια του στην Αμερική, δούλευε ημιαπασχόληση σε διάφορες δουλειές στο Σικάγο, αδυνατώντας να καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες. Αυτό τον οδήγησε να μετακομίσει στο Μόντρεαλ του Καναδά όπου θα άλλαζε η ζωή του για πάντα.

Ζούσε με πάθος την εμπειρία

Ο Nick the Greek κέρδιζε κι έχανε με την ίδια ευκολία μεγάλες περιουσίες στα χαρτιά καθώς ζούσε με πάθος την εμπειρία χωρίς να τον απασχολεί το κέρδος. Πέρασαν από τα χέρια του δύο δισ. δολάρια ενώ πέθανε στην ψάθα.

Ο Νομπελίστας φυσικός Ρίτσαρντ Φέινμαν επίσης γνώρισε τον Νίκο Δάνδαλο όπως αναφέρεται στην αυτοβιογραφία του Σιγουρα θ’ αστειέυεστε κύριε Φέινμαν!. Ο Νίκος εξηγεί πως κερδίζει όχι απλά ποντάροντας, αλλά γνωρίζοντας τις πιθανότητες του παιγνιδιού και ποντάροντας αντίθετα σε άλλους παίκτες με προκαταλήψεις για το αποτέλεσμα όπως και στην επιρροή της φήμης του στους άλλους παίκτες.

Ο τακτικός θαμώνας χαρτοπαικτικών λεσχών

Στα 19 του χρόνια μεταναστεύει με το ατμόπλοιο «Georgia» για τη Νέα Υόρκη. Από κει τραβά για το Σικάγο, και πολύ αργότερα στο Μόντρεαλ, όπου επιδίδεται με ζήλο στα ιπποδρομιακά στοιχήματα.

Η τύχη τον ευνοεί, αφού σ’ ένα εξάμηνο κέρδισε μισό εκατ. δολάρια, τα οποία μεταφέρει στο Σικάγο. Το εύκολο κέρδος πείθει τον Δάνδολο ( Nick the Greek) να στραφεί στο σπορ του τζόγου, όπου χάνει όλα τα κερδισμένα χρήματα. Αυτό βεβαίως δεν τον αποθαρρύνει. Γίνεται τακτικός θαμώνας χαρτοπαικτικών λεσχών και καζίνο, υπό την κηδεμονία ενός θρυλικού τζογαδόρου, του Νέστορα που έλεγε: «αν ο Θεός θέλει να μάθει να παίζει, θα έρθει σε μένα». Ο Νικ έλεγε ότι παίζει ζάρια και χαρτιά για τη συγκίνηση του παιχνιδιού κι όχι για το χρήμα. Γνώριζε να κερδίζει και να χάνει. Νίκη και ήττα ήταν στη σκέψη του σιαμαίες έννοιες.

Οι διάσημοι θεατές και το παιχνίδι κόντρα στο νονό της Μαφίας

Σε μια ιστορική παρτίδα πόκερ στο κέντρο «Ελ Μορόκο» της Νέας Υόρκης, ο Nick the Greek, με διάσημους θεατές, όπως ο Αιγύπτιος βασιλιάς Φαρούκ, έπαιζε κόντρα στον νονό της Μαφία, Κοστέλο. Στο τέλος ο Νικ κέρδισε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και ο χαμένος της βραδιάς, Κοστέλο του είπε: «Έλληνα, φεύγεις και δεν συνεχίζεις, γιατί είσαι δειλός!» Τότε ο Νικ παρακάλεσε τον Φαρούκ να ανακατέψει την τράπουλα. «Και τώρα αμίγκο, είπε στον Κοστέλο, έλα να τραβήξουμε από ένα χαρτί. Το μεγαλύτερο θα κερδίσει 500.000 δολάρια!» Ο Κοστέλο τον κοίταξε αυστηρά, άναψε ένα πούρο, έριξε το παλτό στον ώμο κι έφυγε με τους συνοδούς του… Την άλλη μέρα οι «Νιούγιορκ Τάιμς» εξυμνούσαν τον Νικ ως τον αδιαφιλονίκητο βασιλιά του πόκερ που ταπείνωσε τον Κοστέλο.

Τότε έγιναν φίλοι και θαυμαστές του οι Σινάτρα, Ωνάσης, Σαβάλας… Κάποτε, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο Νικ έχασε 300.000 δολάρια. Σηκώθηκε ατάραχος, ένα λεπτό πριν σημάνει ο νέος χρόνος κι έδωσε το σύνθημα να αναβοσβήσουν τα φώτα και ν’ ανοίξουν σαμπάνιες. «Ελπίζω», είπε, « η αλλαγή του χρόνου ν’ αλλάξει την τύχη μου». Το ξημέρωμα τον βρήκε να κερδίζει 1.250.000 δολάρια, ποσό που έχασε μετά στη ρουλέτα και στα άλογα… Το 1949 ο Νικ συμμετείχε σ’ ένα παιχνίδι πόκερ που χαρακτηρίστηκε «Μαραθώνιος». Παίχτηκε δημοσίως, με αντίπαλο τον Johnny Moss, τον καλύτερο παίκτη του πόκερ. Το παιχνίδι κράτησε 5 μήνες, με διαλείμματα μόνο για ύπνο και φαγητό. Στο τέλος ο Δάνδολος έχασε πάνω από 2.000.000 δολάρια και φεύγοντας είπε: «Κύριε Μος, θα πρέπει να σας αφήσω να φύγετε…». Έπειτα κατευθύνθηκε στον επάνω όροφο για να κοιμηθεί…

Τα φιλανθρωπικά έργα και η φτώχεια

Ο ίδιος έλεγε ότι είχε περάσει από την απόλυτη φτώχεια στον πλούτο πάνω από 75 φορές. Έδωσε πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 400 εκατομμύρια με βάση τον πληθωρισμό του 2004) σε φιλανθρωπικά έργα. Η τελευταία παρτίδα Την τελευταία παρτίδα ο Nick the Greek την έπαιξε με τον χάρο και την έχασε στο νοσοκομείο «Όρος Σινά» του Λος Άντζελες.

Το τέλος από καρδιακή προσβολή και τα κλάματα του Σαβάλα

Ο Nick the Greek δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε δημιούργησε δική του οικογένεια. Έτσι, ήταν πολύ γενναιόδωρος με τους γύρο του όσον αφορά τα χρήματα.Πέθανε τα Χριστούγεννα του 1966 (83 ετών), από καρδιακή προσβολή, πάμφτωχος! Όταν πέθανε στις 25 Δεκεμβρίου το 1966, πολύς κόσμος οδήγησε μέχρι την Καλιφόρνια για να βρεθεί στην κηδεία του. Όταν το περιοδικό Collier δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο για την ζωή του, τις φιλανθρωπίες του, τα εκατομμύρια που κέρδισε και έχασε, του αποδόθηκε το όνομα “The King of All Gamblers”.

Στην κηδεία του έκλαιγε ο Σαβάλας σαν παιδί και ο Σινάτρα αποχαιρετώντας τον δακρυσμένος, είπε: «Νικ, υπήρξες τόσο αγνός κι έντιμος, ώστε η μόνη περιουσία που είχες ήταν οι αγαθοεργίες σου». Τον έθαψαν οι φίλοι πολυτελέστατα… Μαικήνες του Χόλιγουντ, σταρ και μαφιόζοι, ήρθαν με τις λιμουζίνες και εναπόθεσαν λουλούδια στο φέρετρο με συμβολικά τραπουλόχαρτα τον Ρήγα σπαθί!…

Πηγές: mixanitouxronou.gr | wilkipedia | Newsbeast

πηγή :https://www.enimerotiko.gr/ellada/nick-the-greek-o-tzogos-gia-ti-sygkinisi-i-tapeinosi-tis-mafias-i-ftocheia-kai-i-kardiaki-prosvoli/?fbclid=IwAR37uXiIHV2Q7ZKk_tTfGQKV3xzZErGrW12oQ3sI654LInktE1MfqVxtEUg