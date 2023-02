Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology έδειξε ότι η μείωση στο πρόσθετο αλάτι στα γεύματα σχετίζεται με αντίστοιχο μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, καρδιακής ανεπάρκειας και ισχαιμικής καρδιακής νόσου.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι ακόμη και μεταξύ εκείνων που ήδη ακολουθούν μια φιλική προς την καρδιά διατροφή, όπως η δίαιτα DASH, το να μειώσουν το αλάτι βελτιώνει ακόμα περισσότερο την υγεία της καρδιάς τους.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα νατρίου (αλάτι) στη διατροφή μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη υπέρτασης, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις. Ωστόσο, προηγούμενες μελέτες που διερεύνησαν αυτή τη σύνδεση είχαν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα, λόγω της έλλειψης πρακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης διατροφικής πρόσληψης νατρίου.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η συχνότητα με την οποία ένα άτομο προσθέτει αλάτι στα γεύματά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει την ατομική του πρόσληψη νατρίου με την πάροδο του χρόνου.

“Συνολικά, διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι που δεν βάζουν πρόσθετο αλάτι στο πιάτο τους συνήθως είχαν πολύ χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες τρόπου ζωής και τυχόν προϋπάρχουσες ασθένειες”, δήλωσε ο δρ. Lu Qi, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας και Τροπικής Ιατρικής στο πανεπιστήμιο Tulane στη Νέα Ορλεάνη.

“Βρήκαμε, επίσης, ότι όταν οι ασθενείς συνδυάζουν μια δίαιτα DASH με χαμηλή συχνότητα προσθήκης αλατιού, είχαν τον χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η μείωση του πρόσθετου αλατιού στα τρόφιμα και όχι η πλήρης αφαίρεση του αλατιού από τη διατροφή, είναι ένας απίστευτα τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου που ελπίζουμε να ενθαρρύνουμε τους ασθενείς μας να κάνουν χωρίς πολλές θυσίες” .

Πώς έγινε η έρευνα

Στην τρέχουσα μελέτη, οι συγγραφείς αξιολόγησαν εάν η συχνότητα της προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα συνδέθηκε με τον κίνδυνο καρδιακής νόσου σε 176.570 συμμετέχοντες από τη Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου. Η μελέτη εξέτασε επίσης τη σχέση μεταξύ της συχνότητας προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα και της δίαιτας DASH, καθώς σχετίζεται με τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Η μελέτη βασίστηκε σε ένα ερωτηματολόγιο στην αρχή για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συχνότητα προσθήκης επιπλέον αλατιού στα τρόφιμα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το αλάτι που χρησιμοποιείται κατά το μαγείρεμα. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης εάν είχαν κάνει σημαντικές αλλαγές στη διατροφή τους τα τελευταία 5 χρόνια.

Η δίαιτα τύπου DASH αναπτύχθηκε για την πρόληψη της υπέρτασης περιορίζοντας την κατανάλωση κόκκινων και επεξεργασμένων κρεάτων και εστιάζοντας στα λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, τους ξηρούς καρπούς και τα όσπρια.

Αν και η δίαιτα DASH έχει βρεθεί ότι πράγματι μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, μια πρόσφατη κλινική δοκιμή διαπίστωσε ότι ο συνδυασμός της δίαιτας DASH με μείωση του νατρίου ήταν πιο ωφέλιμος για ορισμένους καρδιακούς βιοδείκτες. Τα δεδομένα για τα καρδιακά περιστατικά συνελέχθησαν μέσω ιατρικού ιστορικού και δεδομένων για εισαγωγές στο νοσοκομείο, ερωτηματολόγια και δεδομένα μητρώου θανάτων.

Διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχουσες με χαμηλότερη συχνότητα προσθήκης αλατιού στα γεύματά τους ήταν πιο πιθανό να:

είναι λευκές γυναίκες

να έχουν χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος

να έχουν μέτρια κατανάλωση αλκοόλ

να μην είναι καπνιστές

είναι πιο σωματικά δραστήριοι

Ήταν επίσης πιο πιθανό να εκδηλώσουν υπέρταση και χρόνια νεφρική νόσο, αλλά λιγότερο πιθανό να εκδηλώσουν καρκίνο. Αυτοί οι συμμετέχοντες ήταν επίσης πιο πιθανό να ακολουθούν μια δίαιτα τύπου DASH.

Κατανάλωναν περισσότερα:

φρούτα

λαχανικά

ξηρούς καρπούς

όσπρια

δημητριακά ολικής αλέσεως

Κατανάλωναν λιγότερα:

ποτά υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά

ποτά με ζάχαρη

κόκκινα/επεξεργασμένα κρέατα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συσχέτιση της προσθήκης αλατιού στα τρόφιμα με τον κίνδυνο καρδιακής νόσου ήταν ισχυρότερη σε συμμετέχοντες με χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, καθώς και σε εν ενεργεία καπνιστές.

ΠΗΓΗ: iatropedia.gr