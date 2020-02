Μυστικά περιποίησης για αψεγάδιαστη και απαλή επιδερμίδα για γυναίκες άνω των 40 ετών

Συμβουλές για άψογη επιδερμίδα μετά τα 40. Γυναίκες που δείχνουν ομορφότερες στα 40 απ’ ότι ήταν στα 20 τους χρόνια. Ακολουθούν κάποιες συμβουλές ομορφιάς για να το πετύχουν.

Συγκεντρώσαμε τα μυστικά της περιποίησή τους και σας τα παρουσιάζουμε.

Φροντίζουμε περισσότερο τα χέρια, τον λαιμό και το ντεκολτέ, γιατί «σπάνε» πιο εύκολα και είναι πιο επιρρεπή στα σημάδια του χρόνου.

Κοιμόμαστε καλά και αρκετά, για να δώσουμε χρόνο στο μυαλό μας να ξεκουραστεί και στο δέρμα να επιδιορθώσει τις φθορές του. Σε περιόδους με στρες, αρωματίζουμε το μαξιλάρι μας με ένα σπρέι λεβάντας, προκειμένου να χαλαρώσουμε και να κοιμηθούμε ήρεμα.

Χρησιμοποιούμε πιο ενισχυμένη ενυδατική σύνθεση, με υαλουρονικό οξύ, ώστε να βοηθάμε την επιδερμίδα να ανακτά την υγρασία που χάνει και να παραμένει σφριγηλή και ελαστική.

Επιλέγουμε προϊόντα λείανσης και λάμψης στα μαλλιά, γιατί τείνουν να φριζάρουν και να γίνονται πιο άτονα.

Τονίζουμε το χρώμα των μαλλιών μας και σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο μιας νέας κουπ που θα μας χαρίσει φρεσκάδα.

Επιλέγουμε ένα πιο φρέσκο, πιο λουλουδάτο και λιγότερο βαρύ άρωμα ώστε να ταιριάζει με τη φυσική μας μυρωδιά, που αλλάζει λόγω των ορμονικών μεταβολών.

Τονίζουμε περισσότερο τα μάτια μας, κάνοντας απαλό περίγραμμα με γήινες σκιές και μαύρη μάσκαρα. Αποφεύγουμε το μαύρο μολύβι γιατί μπορεί να κάνει το βλέμμα πιο άγριο και σκληρό.

Απευθυνόμαστε σε ειδικό για να φτιάξει τα φρύδια μας, προτιμώντας τα πιο «γεμάτα», που είναι σημάδι νιότης.

Θωρακίζουμε την επιδερμίδα μας απέναντι στην περιβαλλοντική μόλυνση, κάνοντας διπλό καθαρισμό και χρησιμοποιώντας αντιοξειδωτικά καλλυντικά.

Αποφεύγουμε το βαρύ μακιγιάζ γιατί τονίζει τα σημάδια του χρόνου και υιοθετούμε το μότο less is more.

Απλώνουμε ρουζ στα ζυγωματικά με ανοδική κατεύθυνση στα μήλα για το εφέ του lifting. Αποφεύγουμε να βάλουμε στα μάγουλα, ιδίως αν αυτά έχουν χάσει τη σφριγηλότητά τους.

Προτιμάμε λαμπερά, φωτεινά χρώματα στα χείλη, που τα κάνουν να φαίνονται πιο ζουμερά και χυμώδη.

Λέμε «ναι» στις ψεύτικες αλλά όχι υπερβολικές βλεφαρίδες για να μεγαλώσουμε τα μάτια μας.

Δεν πέφτουμε ποτέ για ύπνο αν προηγουμένως δεν έχουμε καθαρίσει σχολαστικά το πρόσωπο.

Συμβουλές για την επιδερμίδα όλων των γυναικών άνω των 40

Χρησιμοποιούμε καθημερινά SPF, για να εμποδίσουμε περαιτέρω φθορές στο δέρμα.

Στο μακιγιάζ προτιμάμε κρεμώδεις και υγρές συνθέσεις αντί για κόμπακτ, για να δίνουν τη φρεσκάδα και τη λάμψη που ζητάμε αντί για ματ, θαμπό αποτέλεσμα. Αν ωστόσο έχουμε λιπαρή επιδερμίδα, απλώνουμε πούδρα στα σημεία που χρειάζονται.

Εχουμε πλέον γκρίζα μαλλιά; Αντί να τα καμουφλάρουμε, τα αναδεικνύουμε. Επιπλέον επειδή οι λευκές τρίχες είναι πιο χοντρές από τις άλλες, περιποιούμαστε τα μαλλιά μας με μια θρεπτική μάσκα, μία φορά την εβδομάδα.

Δίνουμε ζωντάνια στην όψη μας και ενεργοποιούμε την κυκλοφορία του αίματος κάνοντας απολέπιση με μια ήπια σύνθεση μία-δύο φορές την εβδομάδα.

Ενσωματώνουμε στην περιποίησή μας οξέα που προσφέρουν πιο φρέσκια, πιο τονωμένη και ενυδατωμένη επιδερμίδα.

Κάνουμε το περίγραμμα των χειλιών με ένα μολύβι, έτσι ώστε να τονίσουμε το πάχος τους που σταδιακά λεπταίνει και να διασφαλίσουμε ότι το κραγιόν δεν θα βγει από το περίγραμμα.

Αποφεύγουμε τα προϊόντα με γκλίτερ και προτιμάμε εκείνα που έχουν διακριτική ιριδίζουσα λάμψη, ώστε να κολακεύσουμε τα χαρακτηριστικά μας με όσο το δυνατόν φυσικό τρόπο.

Κάνουμε τα μάτια μας να φαίνονται μεγαλύτερα, δίνοντας καμπύλη στις βλεφαρίδες. Επιπλέον, επειδή και αυτές ατονούν με το πέρασμα του χρόνου, τις περιποιούμαστε με ειδικές συνθέσεις.

Αποφεύγουμε το contouring αλλά προσθέτουμε χρώμα με λίγο μπρόνζερ.

Προτιμάμε μαύρη μάσκαρα αντί για χρωματιστές, για να «ανοίξουμε» περισσότερο το βλέμμα.

Αφού αποκτήσαμε καλοσχηματισμένα φρύδια, τα διατηρούμε όμορφα συμπληρώνοντας τυχόν κενά με ένα μολύβι ή σκιά.

Προσθέτουμε στην καθημερινή μας περιποίηση μια κρέμα ματιών, για να ενισχύσουμε την προστασία της ευαίσθητης αυτής περιοχής και να εμποδίσουμε την εμφάνιση ή εμβάθυνση των ρυτίδων και άλλων ατελειών.

Κάνουμε στεγνή απολέπιση στο σώμα με μια βούρτσα, για να βοηθήσουμε την κυκλοφορία της λέμφου και την αποτοξίνωση του οργανισμού.

Χρησιμοποιούμε μια σύνθεση με ρετινόλη, που υποστηρίζει την ανανέωση των κυττάρων και λειαίνει αποτελεσματικά τις ρυτίδες. Προτιμάμε τη χρήση της το βράδυ, για να αποφύγουμε τυχόν ερεθισμούς εξαιτίας του ήλιου.

Συμβουλές ομορφιάς για γυναίκες στα 40

Δυναμώνουμε τα νύχια μας με θρεπτικές συνθέσεις, προκειμένου να είναι πιο ανθεκτικά και υγιή.

Προετοιμάζουμε το πρόσωπο πριν από το μακιγιάζ, με ένα primer λάμψης.

Εχουμε πάντα μαζί μας ένα αντιοξειδωτικό σπρέι για να ενυδατώνουμε το πρόσωπο και να φρεσκάρουμε το μακιγιάζ μας.

Ενίοτε επιλέγουμε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής για την ενίσχυση του κολλαγόνου στον οργανισμό μας.

Απλώνουμε το make up με ένα βρεγμένο σφουγγαράκι, για πιο φυσικό, ομοιόμορφο, άψογο αποτέλεσμα.

Ενισχύουμε τη λάμψη των δοντιών και την υγεία των ούλων με μια οδοντόκρεμα λεύκανσης, αφού προηγουμένως συμβουλευθούμε τον οδοντίατρό μας.

Επενδύουμε σε μια καλή αντιρυτιδική κρέμα, με ενεργά συστατικά που προστατεύουν και θρέφουν το δέρμα. Επίσης, ένα σέρουμ πριν από την κρέμα είναι απαραίτητο για βέλτιστα αποτελέσματα.

Κάνουμε face yoga για να γυμνάσουμε τους μυς του προσώπου και να συσφίγξουμε το οβάλ του.

Κοιμόμαστε σε μαξιλαροθήκες από σατέν ή μετάξι, γιατί είναι απαλές στην υφή και δεν επιτρέπουν τη δημιουργία ρυτίδων και το φριζάρισμα των μαλλιών.

Δεν υπερβάλλουμε με τα fillers. Λέμε «ναι» στη διόρθωση των ατελειών αλλά πάντα με μέτρο.

Βάζουμε στη διατροφή μας περισσότερα φρούτα, νερό και τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, γιατί βοηθούν στην παραγωγή του κολλαγόνου και καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες.

Μειώνουμε την κατανάλωση αλκοόλ, γιατί προκαλεί όχι μόνο αφυδάτωση αλλά και φλεγμονές στον οργανισμό που επιταχύνουν τη γήρανση των ιστών.

πηγή: https://www.enimerotiko.gr/moda/mystika-peripoiisis-gia-apsegadiasti-kai-apali-epidermida-gia-gynaikes-ano-ton-40-eton/?fbclid=IwAR0mOoEqQsTI_2JnPJON1A7XwNKMbUP9i0N1Xe7wbjDtyKyyTnRsnJz1kMc