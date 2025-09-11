Υλικά:

300 γρ. μαύρες σταφίδες

2 1/2 κούπες νερό

1 1/2 κούπες ζάχαρη

1 κούπα καλαμποκέλαιο

1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.γ. σόδα

2 κ.γ. κανέλα

2 κ.γ. γαρύφαλλο

Εκτελεση :

Όλα τα υλικά τα μέτρησα με την κούπα του νες καφέ την κόκκινη. καθαρίζουμε τις σταφίδες από τα κοτσανάκια τους. Βράζουμε το νερό σε μια κατσαρολίτσα. Όταν το βγάλουμε από την φωτιά ρίχνουμε τις σταφίδες να μείνουν μιάμιση ώρα. Σουρώνουμε τις σταφίδες και κρατάμε το νεράκι. βάζουμε σε μια λεκανίτσα το καθαρό νεράκι που πήραμε από τις σταφίδες και την ζάχαρη την κανένα το γαρύφαλλο το σπορέλαιο την σόδα και τα ανακατεύουμε με το σύρμα να λιώσει η ζάχαρη. Στο τέλος ρίχνουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε να έχουμε μια απλή ζύμη που κολλάει στα χέρια μας. Προσθέτουμε και τις σταφίδες να απορροφηθούν μέσα στο ζυμαράκι μας. Αφήνουμε μισή ωρίτσα την ζύμη να ξεκουραστεί και μετά πλάθουμε κεφτεδάκια λερώνοντας τα δάχτυλα μας με λιγάκι σπορέλαιο που έχουμε βάλει σε ένα πιατάκι να μην κολλάνε τα κουλουράκια μας. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε από πάνω σουσάμι η’ ζάχαρη. ψηνουμε στους 180 βαθμούς για 20 λεπτα. Αν δεν τα θέλετε μαλάκα θα τα αφήσετε 5 λεπτά ακόμα να ψηθούν.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Μαίρη Καρακασίδη ή αλλιώς Γιαγια Μαίρη εν δράση (τις συνταγές της οποίας μπορείτε να βρείτε και εδώ http://giagiamairi.dimosbox.gr/ και στην σελίδα https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BD-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-725351180896546/).