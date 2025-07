Εκεί θα μπορούσαμε να ζήσουμε ψηφιακά, ίσως για πάντα. Θα είχαμε συνείδηση του εαυτού μας, θα διατηρούσαμε τις αναμνήσεις μας και θα αισθανόμασταν ακόμα σαν τον εαυτό μας. Αλλά δεν θα είχαμε σώμα.

Μέσα σε αυτό το προσομοιωμένο περιβάλλον, θα μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε και στην πραγματική ζωή – να τρώμε, να οδηγούμε, να αθλούμαστε. Θα μπορούσαμε επίσης να κάνουμε πράγματα που είναι αδύνατα στον πραγματικό κόσμο, όπως να περπατάμε μέσα από τοίχους, να πετάμε ή να ταξιδεύουμε σε άλλους πλανήτες.

Το μόνο όριο είναι η επιστήμη.

Η επιστήμη κατάφερε να στείλει τον άνθρωπο στο φεγγάρι, να αποκωδικοποιήσει το ανθρώπινο γονιδίωμα και να εξαλείψει την ευλογιά – πράγματα που κάποτε θεωρούνταν απίθανα.