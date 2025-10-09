Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Βόλου αλλά και της Κρήτης ο ξαφνικός θάνατος ενός 75χρονου άνδρα από το Ηράκλειο, ο οποίος πνίγηκε την ώρα που έτρωγε σε γνωστό εστιατόριο της παραλίας του Βόλου, κατά τη διάρκεια εκδρομής με το ΚΑΠΗ της περιοχής του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο εκδρομέας, που είχε καθίσει στο τραπέζι μαζί με τη σύζυγο και συγγενείς του, αιφνιδίως έχασε τις αισθήσεις του ενώ έτρωγε μια μπριζόλα. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των παρευρισκομένων και του προσωπικού να τον βοηθήσουν, ο 75χρονος δεν τα κατάφερε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προσπάθησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες, όμως ο άνδρας είχε ήδη χάσει τη μάχη για τη ζωή.

Ο γιος του άτυχου 75χρονου, μιλώντας στο THE NEWSPAPER και στον Δημοσιογράφο Σπύρο Μπαξεβάνο, περιέγραψε με συγκίνηση τις τραγικές στιγμές που έζησε η οικογένεια:

«Δεν πρόλαβε κανείς να τον σώσει. Ο πατέρας μου καθόταν ήρεμος, απολαμβάνοντας το φαγητό του, όταν ξαφνικά ένα κομμάτι μπριζόλας του κόλλησε στον λαιμό. Ήταν αδύνατον να αναπνεύσει. Η μητέρα μου, οι θείοι και οι υπόλοιποι συνταξιδιώτες του προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τον βοηθήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ήταν σοκαριστικό και τρομακτικό να τον βλέπουν να παλεύει για λίγα δευτερόλεπτα που φάνηκαν ατελείωτα. Με πήραν τηλέφωνο και μου ανακοίνωσαν την τραγική είδηση… ο πατέρας μου δεν είναι πια μαζί μας».

Ο 75χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή του Ηρακλείου, όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στους συγγενείς και τους φίλους του, ενώ οι συνταξιδιώτες του δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν το κακό που συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.