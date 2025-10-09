1-Τα ερπετά
Ρωτάει ο δάσκαλος τη Μαρία:
– Μαρία, είπαμε ότι ερπετά λέγονται τα ζώα που σέρνονται πάνω στη γη. Μπορείς να μου πεις ένα τέτοιο ζώο;
– Μάλιστα, κύριε, ο μπέμπης μας!
2-Τα μικρόβια
Ο μπαμπάς λέει στον γιο του:
– Πρόσεχε, Άκη τα παλιά και σκονισμένα βιβλία, γιατί έχουν μικρόβια.
– Μη φοβάσαι, μπαμπά… δεν πιάνω ποτέ μου βιβλίο.
3-Ο βαθμός στα μαθηματικά
Ένας πατέρας λέει στον γιο του:
– Τι χάλια είναι αυτά, Γιώργο; Γιατί πήρες μηδέν στα μαθηματικά;
– Δεν φταίω εγώ, μπαμπά, ο δάσκαλος μού το έδωσε.
4-Η αφαίρεση
Ο δάσκαλος ρωτά τον μαθητή:
– Για πες μου, Γιώργο. Πόσο κάνει 8 – 8;
– Δεν ξέρω, κύριε.
– Για σκέψου λίγο, αν έχω 8 κεράσια και φάω τα 8, τι θα μείνει;
– Τα κουκούτσια, κύριε!
5-H συμπύκνωση
Ο δάσκαλος λέει στον μαθητή:
– Γιατί η έκθεσή σου, με θέμα “Το Γάλα” είναι τόσο μικρή; Δεν είχες τίποτε άλλο να γράψεις;
– Είχα, αλλά ήθελα να γράψω για το συμπυκνωμένο!!!
6-Η καλή μαγείρισσα…
– Εσύ, Τοτό κάνεις την προσευχή σου πριν το φαγητό;
– Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Η μαμά μου είναι πολύ καλή μαγείρισσα!
7-Τα σημεία στίξης
Στο σχολείο ο δάσκαλος ρωτά για τα σημεία της στίξης:
– Βασίλη, τι είναι η παύλα (-);
Κι ο Βασίλης:
– Το θηλυκό του Παύλου, κύριε!
8-Η εξήγηση
Μια μαθήτρια ζητά από τον καθηγητή της να της εξηγήσει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ χρόνου και αιωνιότητας.
Και ο καθηγητής:
– Θα μπορούσα να σου το εξηγήσω, αν είχα χρόνο. Μα και αν ακόμη είχα χρόνο, εσύ θα χρειαζόσουν μια αιωνιότητα για να το καταλάβεις.
9-Πρώτη μέρα στο σχολείο
Η δασκάλα είναι μια πενηντάχρονη γεροντοκόρη, συντηρητική, που απεχθάνεται τα υποκοριστικά στα βαφτιστικά ονόματα. Κάποια στιγμή ρωτά τα ονόματα των παιδιών.
– Πώς σε λένε αγοράκι; ρωτά ένα από τα παιδιά της τάξης.
– Μάικλ, κυρία, απαντά ο μικρός. Η δασκάλα ταράζεται και φωνάζει:
– Μάικλ;;;
– Ο παπάς σε βάφτισε Μιχαήλ! Τ΄ακούς;
Το παιδί στραβοκαταπίνει, ενώ η δασκάλα ρωτάει ένα άλλο αγόρι.
– Εσύ, πώς λέγεσαι;
– Γαβρίλος, κυρία.
Η δασκάλα κοκκινίζει και φωνάζει δυνατά:
– Τι θα πει Γαβρίλος; Ο παπάς σε βάφτισε Γαβριήλ!
Πιάνει λοιπόν, και ένα τρίτο αγόρι.
– Εσένα, πώς σε λένε;
Το παιδί φοβισμένο απαντά.
– Εμένα, κυρία, με λένε Πετρουήλ!!!
10-Ο αδιάβαστος μαθητής
Στις σχολικές εξετάσεις ο δάσκαλος βλέπει προβληματισμένο τον Μπόμπο και του λέει:
– Μήπως σε στενοχωρεί η ερώτηση;
– Όχι, λέει εκείνος, η απάντηση!
ΠΗΓΗ: kiosterakis.gr
Αφήστε μια απάντηση