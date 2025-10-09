1-Τα ερπετά

Ρωτάει ο δάσκαλος τη Μαρία:

– Μαρία, είπαμε ότι ερπετά λέγονται τα ζώα που σέρνονται πάνω στη γη. Μπορείς να μου πεις ένα τέτοιο ζώο;

– Μάλιστα, κύριε, ο μπέμπης μας!

2-Τα μικρόβια

Ο μπαμπάς λέει στον γιο του:

– Πρόσεχε, Άκη τα παλιά και σκονισμένα βιβλία, γιατί έχουν μικρόβια.

– Μη φοβάσαι, μπαμπά… δεν πιάνω ποτέ μου βιβλίο.

3-Ο βαθμός στα μαθηματικά

Ένας πατέρας λέει στον γιο του:

– Τι χάλια είναι αυτά, Γιώργο; Γιατί πήρες μηδέν στα μαθηματικά;

– Δεν φταίω εγώ, μπαμπά, ο δάσκαλος μού το έδωσε.

4-Η αφαίρεση

Ο δάσκαλος ρωτά τον μαθητή:

– Για πες μου, Γιώργο. Πόσο κάνει 8 – 8;

– Δεν ξέρω, κύριε.

– Για σκέψου λίγο, αν έχω 8 κεράσια και φάω τα 8, τι θα μείνει;

– Τα κουκούτσια, κύριε!

5-H συμπύκνωση

Ο δάσκαλος λέει στον μαθητή:

– Γιατί η έκθεσή σου, με θέμα “Το Γάλα” είναι τόσο μικρή; Δεν είχες τίποτε άλλο να γράψεις;

– Είχα, αλλά ήθελα να γράψω για το συμπυκνωμένο!!!

6-Η καλή μαγείρισσα…

– Εσύ, Τοτό κάνεις την προσευχή σου πριν το φαγητό;

– Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Η μαμά μου είναι πολύ καλή μαγείρισσα!

7-Τα σημεία στίξης

Στο σχολείο ο δάσκαλος ρωτά για τα σημεία της στίξης:

– Βασίλη, τι είναι η παύλα (-);

Κι ο Βασίλης:

– Το θηλυκό του Παύλου, κύριε!

8-Η εξήγηση

Μια μαθήτρια ζητά από τον καθηγητή της να της εξηγήσει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ χρόνου και αιωνιότητας.

Και ο καθηγητής:

– Θα μπορούσα να σου το εξηγήσω, αν είχα χρόνο. Μα και αν ακόμη είχα χρόνο, εσύ θα χρειαζόσουν μια αιωνιότητα για να το καταλάβεις.

9-Πρώτη μέρα στο σχολείο

Η δασκάλα είναι μια πενηντάχρονη γεροντοκόρη, συντηρητική, που απεχθάνεται τα υποκοριστικά στα βαφτιστικά ονόματα. Κάποια στιγμή ρωτά τα ονόματα των παιδιών.

– Πώς σε λένε αγοράκι; ρωτά ένα από τα παιδιά της τάξης.

– Μάικλ, κυρία, απαντά ο μικρός. Η δασκάλα ταράζεται και φωνάζει:

– Μάικλ;;;

– Ο παπάς σε βάφτισε Μιχαήλ! Τ΄ακούς;

Το παιδί στραβοκαταπίνει, ενώ η δασκάλα ρωτάει ένα άλλο αγόρι.

– Εσύ, πώς λέγεσαι;

– Γαβρίλος, κυρία.

Η δασκάλα κοκκινίζει και φωνάζει δυνατά:

– Τι θα πει Γαβρίλος; Ο παπάς σε βάφτισε Γαβριήλ!

Πιάνει λοιπόν, και ένα τρίτο αγόρι.

– Εσένα, πώς σε λένε;

Το παιδί φοβισμένο απαντά.

– Εμένα, κυρία, με λένε Πετρουήλ!!!

10-Ο αδιάβαστος μαθητής

Στις σχολικές εξετάσεις ο δάσκαλος βλέπει προβληματισμένο τον Μπόμπο και του λέει:

– Μήπως σε στενοχωρεί η ερώτηση;

– Όχι, λέει εκείνος, η απάντηση!