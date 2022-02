Συγκίνηση, θλίψη, πόνος. Το Μαρόκο θρηνεί το θάνατο του 5χρονου Ραγιάν, ο οποίος μετά από πέντε ημέρες παραμονής σε πηγάδι, όπου είχε πέσει, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το βράδυ του Σαββάτου (05/02) τα σωστικά συνεργεία, τα οποία έδιναν μάχη με τον χρόνο, έφτασαν στο παιδί ωστόσο σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ήταν αργά.

Οι διασώστες είχαν διοχετεύσει οξυγόνο μέσω σωλήνων και είχαν κατεβάσει μπουκάλια με νερό, χωρίς να είναι βέβαιοι ότι το παιδί τα χρησιμοποίησε.

Όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Associated Press, το αγόρι ήταν τυλιγμένο σε μια κίτρινη κουβέρτα αφού απεγκλωβίστηκε από το τούνελ. Οι γονείς του είχαν μεταφερθεί σε ασθενοφόρο προτού ανασυρθεί ο πεντάχρονος.

Όλα ξεκίνησαν από ένα παιχνίδι του πεντάχρονου κοντά στο σημείο και κατέληξαν σε εφιάλτη με την πτώση του.

Οι εργασίες διάνοιξης του οριζόντιου τούνελ μήκους λίγων μέτρων είχε προχωρήσει με πολύ αργούς ρυθμούς στην απομονωμένη κοινότητα της επαρχίας Τσεφτσαουέν του βόρειου Μαρόκου και όλες οι προσπάθειες ήταν επικεντρωμένες στην αποφυγή κατολισθήσεων.