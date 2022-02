Στις 6 Φεβρουαρίου του 1952 η νεαρή τότε διάδοχος του βρετανικού θρόνου Ελισάβετ και ο σύζυγός της Φίλιππος, βρίσκονταν στη μακρινή Κένυα και σχεδίαζαν τη συνέχιση της περιοδείας τους σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Την ίδια εκείνη ημέρα ο πρίγκιπας Φίλιππος μετέφερε στην αγαπημένη του «Λίλιμπετ» τη θλιβερή είδηση για το θάνατο του πατέρα της, Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ.

Η 26χρονη τότε Ελισάβετ ανέλαβε άμεσα βασιλικά καθήκοντα, ενώ η επίσημη τελετή του ενθρονισμού της έγινε το καλοκαίρι του 1953. Η στέψη της μάλιστα ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. Από εκείνη την ημέρα, εβομήντα χρόνια πριν, η 96χρονη Ελισάβετ πρόσθεσε πολλές «πρωτιές» στο βιογραφικό της.

Ακολούθησε η Κρίση στο Σουέζ, η Σύγκρουση των Φώκλαντ, ο πόλεμος του Κόλπου και γεγονότα ιστορικής σημασίας για τη χώρα, όπως το Brexit. Όλα αυτά τα χρόνια η Ελισάβετ δέχθηκε πολλές επικρίσεις, αλλά παράλληλα χειρίστηκε δύσκολα οικογενειακά θέματα, σκάνδαλα και κρίσεις, όπως ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το πολύκροτο «διαζύγιο» του αγαπημένου της εγγονού Χάρι με το παλάτι και η απώλεια του πολυαγαπημένου της συζύγου.

Σήμερα γίνεται η πρώτη μονάρχης στη βρετανική ιστορία που συμπληρώνει το Πλατινένιο Ιωβηλαίο των 70 χρόνων στο θρόνο, γιορτάζοντας μία επέτειο ιδιαίτερα σημαντική με συμβολική σημασία όχι μόνο για την ίδια και τον θεσμό της μοναρχίας, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα, μετά το διχασμό του Brexit και τα δεινά της πανδημίας.

Το 2021 ήταν για τη βασίλισσα Ελισάβετ ένα ακόμη annus horibilis, το δεύτερο στην ιστορία μετά το 1992 που σημαδεύτηκε από τα διαζύγια των παιδιών της και την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Η πανδημία, το «διαζύγιο» με τον Πρίγκιπα Χαρι και τη Μέγκαν Μάρκλ, η εκρηκτική τους συνέντευξή στην Όπρα Ουίνφρεϊ, οι καταγγελίες για τον πρίγκιπα Άντριου και το δίκτυο παιδεραστίας του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου αυτόχειρα Τζέφρι Έπσταιν και φυσικά ο θάνατος του συζύγου της, ήταν όλες μεγάλες δοκιμασίες για τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Με αφορμή τους λαμπερούς εορτασμούς για το Ιωβηλαίο, το Μπάκιγχαμ προσβλέπει πλέον σε «επανεκκίνηση» του θεσμού Η βασιλική οικογένεια αποφάσισε να ξεπεράσει το οδυνηρό διαζύγιο με τους Σάσεξ. Η τελευταία φορά άλλωστε που συμμετείχε σε δημόσιο «πόλεμο λέξεων» ήταν τη δεκαετία του 1990, όταν η κοινή γνώμη πήρε το μέρος της πριγκίπισσας Νταϊάνα και όχι του Καρόλου, εις βάρος της μοναρχίας.

Για τον εορτασμό του «Πλατινένιου Ιωβηλαίου» έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με αποκορύφωμα ένα τετραήμερο επίσημης αργίας που έχει κηρυχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου και θα δώσει την ευκαιρία σε κοινότητες και ανθρώπους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο να συγκεντρωθούν για να γιορτάσουν το ιστορικό ορόσημο.

Η παρέλαση Trooping the Color θα επιστρέψει στο Λονδίνο -αφού ακυρώθηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια λόγω πανδημίας- εγκαινιάζοντας ένα εορταστικό Σαββατοκύριακο. Σημαντικά κτίρια θα φωτιστούν, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ θα διοργανώσουν μουσική συναυλία, θα γίνουν street party και η αποκορύφωση θα είναι η μεγαλοπρεπής παρέλαση με περισσότερα από 5.000 συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία.

Προς τιμήν των 70 χρόνων, ξεκινά πανεθνικός διαγωνισμός μαγειρικής που θα αναδείξει την τέλεια πουτίγκα, αφιερωμένη στη Βασίλισσα. Το Big Jubilee Lunch και το Fortnum & Mason, ένα από τα παλαιότερα πολυκαταστήματα του Λονδίνου δέχονται αιτήσεις από κατοίκους ολόκληρης της χώρας που θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν την τέλεια συνταγή.