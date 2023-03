Ο ένοπλος έδρασε μόνος του στην αιματηρή επίθεση της Πέμπτης και αργότερα αυτοκτόνησε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

Ο ύποπτος, που κατονομάζεται μόνο ως Φίλιπ.Φ 35 ετών, είναι πρώην μέλος της θρησκευτικής κοινότητας, ο οποίος είχε «τοξικά αισθήματα» και ζούσε εδώ και πολλά χρόνια στο Αμβούργο. Νέα δραματικά πλάνα φαίνεται να δείχνουν τον ύποπτο να πυροβολεί πολλές φορές μέσα από ένα παράθυρο της αίθουσας. Όλοι όσοι έπεσαν νεκροί ήταν Γερμανοί υπήκοοι.Οι λεπτομέρειες προκαλούν αποτροπιασμό. Τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες μεταξύ 33 και 60 ετών και ένα θηλυκό έμβρυο επτά μηνών, σκοτώθηκαν.

︎Ο Φ. μεγάλωσε στο Allgäu και ήταν εγγεγραμμένος στο Αμβούργο από το 2015. Εδώ εργάστηκε ως σύμβουλος διαχείρισης και ελεγκτής, αφού σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων και ολοκλήρωσε διάφορες σπουδές στο εξωτερικό. Στο Αμβούργο, ο σύμβουλος διαχείρισης, υπέβαλε αίτηση για άδεια οπλοφορίας πέρυσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους ασφαλείας, ο Φ. δεν ήταν γνωστός στις αρχές ως εξτρεμιστής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το γεγονός ότι το όνομά του εμφανίστηκε στις βάσεις δεδομένων των αρχών ασφαλείας δεν έχει ποινικό υπόβαθρο, αλλά οφείλεται στην αίτησή του για άδεια οπλοκατοχής. Αυτό απαιτεί πάντα έλεγχο για πιθανά ποινικά αδικήματα και εξτρεμισμό.

Μετά τους πυροβολισμούς, για τους οποίους ο Φ. χρησιμοποίησε πιστόλι Heckler & Koch, οι αστυνομικοί βρήκαν στο διαμέρισμά του μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. Ο Ralf Peter Anders από το γραφείο του εισαγγελέα μίλησε την Παρασκευή για 15 γεμάτες γεμιστήρες με 15 φυσίγγια ο καθένας και 4 κουτιά πυρομαχικά με άλλα 200 φυσίγγια. Επιπλέον κατασχέθηκαν λάπτοπ και smartphone, τα οποία ακόμη αξιολογούνται.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν περίπου στις 21:15 τοπική ώρα την Πέμπτη (9/3), μετά από αναφορές για πυροβολισμούς στο κτήριο της οδού Deelböge, στην περιοχή Gross Borstel, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Holger Vehren. Οι αστυνομικοί που μπήκαν μέσα βρήκαν ανθρώπους που «είχαν τραυματιστεί σοβαρά από πυροβόλα όπλα, μερικοί από αυτούς θανάσιμα», είπε.

Το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

Πιστεύεται ότι οι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί, πιθανώς για μια μελέτη της Βίβλου, όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί γύρω στις 21:00 τοπική ώρα. Ο Γκρέγκορ Μίσμπαχ, ο οποίος κινηματογράφησε τον ένοπλο να πυροβολεί μέσα από ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου, είπε στην εφημερίδα Bild:

«Δεν συνειδητοποίησα τι συνέβαινε. Τράβηξα βίντεο με το τηλέφωνό μου και μόνο από το zoom συνειδητοποίησα ότι κάποιος πυροβολούσε Μάρτυρες του Ιεχωβά. Άκουσα δυνατούς πυροβολισμούς… Είδα έναν άνδρα με πυροβόλο όπλο να πυροβολεί από ένα παράθυρο και το κινηματογράφησα», είπε.

Η Lara Bauch, μια 23χρονη φοιτήτρια που μένει κοντά, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι «υπήρξαν περίπου τέσσερις ριπές πυροβολισμών, με κενά που διαρκούσαν περίπου 20 δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό». Είπε ότι από το παράθυρό της έβλεπε ένα άτομο να τρέχει μανιωδώς από το ισόγειο στον πρώτο όροφο. «Ο άνδρας φορούσε σκούρα ρούχα και κινούνταν γρήγορα», πρόσθεσε.

Μια ειδοποίηση εστάλη στην ομοσπονδιακή προειδοποιητική εφαρμογή NINAwarn, περίπου στις 21:00 τοπική ώρα, λέγοντας στους ντόπιους ότι «ένας ή περισσότεροι άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν εναντίον ανθρώπων σε μια εκκλησία». Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν μέσω της συνεχιζόμενης αστυνομικής επιχείρησης. Πλάνα έδειξαν την αστυνομία να συνοδεύει ανθρώπους έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, μερικούς σε ασθενοφόρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Αμβούργου Άντι Γκρότε ανέφερε στο Twitter ότι οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και μεγάλος αριθμός αξιωματικών έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι λόγοι πίσω από τον πυροβολισμό ήταν «ακόμα εντελώς ασαφείς».

«Πρόκειται για μία ανθρωποκτονία που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ εδώ στο Αμβούργο σε τέτοια κλίμακα. Είναι το πιο σοβαρό έγκλημα στο Αμβούργο τον τελευταίο καιρό. Είναι πολύ πιθανό ότι άλλα θύματα αποτράπηκαν μόνο χάρη στην ταχεία επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» είπε.