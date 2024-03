Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης σε συναυλιακό χώρο του Κρασνογκόρσκ, κοντά στη Μόσχα. Όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που επικαλείται πληροφορίες του ρωσικού δικτύου Baza, τουλάχιστον 62 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.

Μεταξύ των νεκρών είναι παιδιά, ενώ περισσότεροι από 146 άνθρωποι τραυματίστηκαν εκ των οποίων 60 είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι μουσικοί του συγκροτήματος Picnic δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ανέφερε στο TASS ο διευθυντής του Γιούρι Τσερνισέφσκι.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε, μέσω ανάρτησης στο Telegram, η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Η πλήρης δήλωση αναφέρει: «Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση χριστιανών στην πόλη Κρασνογκόρσκ στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας, της Μόσχας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στο σημείο πριν αποσυρθούν με ασφάλεια στις βάσεις τους».

Αμερικανοί αξιωματούχοι έσπευσαν να επιβεβαιώσουν ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν ότι το Ισλαμικό Κράτος ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε την επίθεση στη Μόσχα.

