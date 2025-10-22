Lunchbox shaming: Μήπως τα παιδιά σας ντρέπονται για το κολατσιό τους στο σχολείο;

Πολλά παιδιά στo σχολείo μπορεί να νιώθουν ντροπή ή αμηχανία για το φαγητό που φέρνουν από το σπίτι. Τέτοιες εμπειρίες, γνωστές ως lunchbox shaming, συμβαίνουν όταν οι συμμαθητές κοροϊδεύουν, κρίνουν ή απορρίπτουν τα γεύματα των παιδιών, συχνά λόγω της εμφάνισης, της μυρωδιάς ή επειδή το φαγητό αντικατοπτρίζει διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση, την κοινωνική ένταξη και την πολιτιστική ταυτότητα των παιδιών, δημιουργώντας πίεση να αλλάξουν ή να κρύψουν το φαγητό τους.

Ντροπή για το κολατσιό στο σχολείο

Κάθε φορά που η δημοσιογράφος του CBC News Network, Marianne Dimain, βλέπει ένα Siopao (ένα είδος φουσκωτού, ατμισμένου ψωμιού γεμιστού με διάφορα υλικά, πολύ δημοφιλές στις Φιλιππίνες), θυμάται τον φόβο και τη ντροπή της στο δημοτικό σχολείο, όταν οι συμμαθητές της κορόιδευαν το ασυνήθιστο φαγητό της. Νιώθοντας ντροπή, είχε πετάξει το σνακ της στην αυλή, αφήνοντας πίσω της ένα αίσθημα ενοχής. Η εμπειρία της δεν είναι μοναδική: πάνω από το ένα τέταρτο των παιδιών – μόνο – στον Καναδά έχει βιώσει αντίστοιχη ντροπή λόγω του φαγητού που φέρνει στο σχολείο.

Σύμφωνα με έρευνα του 2024 από το Sistema και την Angus Reid, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις γονείς ανέφεραν ότι το παιδί τους έχει δεχτεί κοροϊδία ή εκφοβισμό λόγω του φαγητού που φέρνει στο σχολείο.

3 πανεύκολα σνακ για κολατσιό στο σχολείο με ψωμί του τοστ

Τι είναι το lunchbox shaming

Το lunchbox shaming ξεπερνά τη φυσιολογική αδιαφορία για το φαγητό. Είναι η κριτική, η κοροϊδία ή ο αποκλεισμός ενός παιδιού λόγω του φαγητού που φέρνει στο σχολείο. Συχνά στοχοποιούνται φαγητά που αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά ή την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Οι γονείς ανέφεραν ότι τα παιδιά τους υπέστησαν κοροϊδία λόγω της εμφάνισης, της μυρωδιάς ή της ασυνήθιστης φύσης του φαγητού τους.

Γιατί η ντροπή για το lunchbox πονάει περισσότερο

Το σχολικό γεύμα είναι και τρόπος σύνδεσης με το σπίτι. «Όταν ένα παιδί ανοίγει το lunchbox του, νιώθει σαν οι γονείς του να είναι εκεί», λέει η Janet Nezon, ιδρύτρια της Rainbow Plate. Η κοροϊδία μπορεί να προκαλέσει ντροπή, αμηχανία και απομόνωση, επηρεάζοντας την αυτοεκτίμηση και την πολιτιστική ταυτότητα. Σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των γονέων πιστεύει ότι η ντροπή για το lunchbox έχει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις. «Μπορεί να περιθωριοποιήσει τα παιδιά, και αυτή η μορφή διάκρισης σε αναπτυξιακή ηλικία είναι ιδιαίτερα επιζήμια για την αυτοεκτίμηση και την ταυτότητα του παιδιού», λέει η Δρ. Ratna Ghosh, διακεκριμένη καθηγήτρια Emerita στο James McGill στον τομέα της Εκπαίδευσης. «Μπορεί να ξεκινήσει με τη ντροπή για το lunchbox, αλλά να εξελιχθεί σε ρατσισμό και άλλες μορφές εκφοβισμού », προσθέτει.

2+1 healthy προτάσεις για το lunch box σου που θα σε κρατούν happy και χορτάτη

Αντιδράσεις των γονέων

Το 46% των παιδιών που δέχτηκαν lunchbox shaming ζήτησαν από τους γονείς να αλλάξουν το γεύμα τους. Η Dimain θυμάται πως παρακάλεσε τους γονείς της να της αγοράσουν κάτι άλλο για να μοιάζει με το φαγητό των συμμαθητών τους. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φορές που τα παιδιά επειδή ντρέπονται να φάνε στο σχολείο υπό τον φόβο της κοροϊδίας των συμμαθητών τους, επιστρέφουν άθικτο το φαγητό στο σπίτι, λέγοντας ότι δεν πεινούσαν.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Συζητήστε με το παιδί: Ενθαρρύνετε τα παιδιά να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και προσέξτε σημάδια όπως μισοφαγωμένα γεύματα ή αλλαγές στη διάθεση.

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και προσέξτε σημάδια όπως μισοφαγωμένα γεύματα ή αλλαγές στη διάθεση. Διδάξτε στα παιδιά την αξία της ποικιλίας και του σεβασμού για διαφορετικές κουλτούρες.

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι η ώρα του μεσημεριανού είναι μια θετική και συμπεριληπτική εμπειρία για όλα τα παιδιά. Για παράδειγμα, ως γονέας, η Dimain ενθαρρύνει τα παιδιά της να δείχνουν περιέργεια για διάφορα φαγητά, χωρίς να κρίνουν. «Πιστεύω ότι είναι απλώς το να διδάσκουμε στα παιδιά να έχουν ανεκτικότητα, αποδοχή και περιέργεια χωρίς κρίση», λέει.

Τελικός στόχος είναι να δημιουργηθούν σχολικά περιβάλλοντα όπου όλα τα παιδιά μπορούν να αισθάνονται περήφανα και σίγουρα για το φαγητό που αγαπούν, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους.

Πώς θα διαλέξετε το καλύτερο lunch box για κολατσιό στο σχολείο

πηγή :https://www.mothersblog.gr/paidi/diatrofi/story/157927/lunchbox-shaming-mipos-ta-paidia-sas-drepontai-gia-to-kolatsio-tous-sto-sxoleio