Ως μοναχοπαίδι του Έλβις, η Λίζα Μαρί κληρονόμησε ολόκληρη τη περιουσία του όταν αυτός πέθανε το 1977, σε ηλικία 42 ετών και ανέλαβε τον έλεγχο της το 1993, σε ηλικία 25 ετών.

Ο θάνατος της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ σε ηλικία 54 ετών άφησε άλυτες νομικές μάχες για τα οικονομικά της και ερωτήματα για το πώς κατάφερε να χάσει την περιουσία των 100 εκατομμυρίων δολαρίων που της άφησε ο πατέρας της.

Σύμφωνα με την Daily Mail η Πρίσλεϊ, μέχρι και τον θάνατό της βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τον τέταρτο και τελευταίο σύζυγό της Μάικλ Λόκγουντ.

Lisa Marie Presley dies at age 54

Η Λόκγουντ, πατέρας των δίδυμων κορών της, Χάρπερ Βιβιέν και Φίνλεϊ, ζητούσε 40.000 δολάρια το μήνα ως διατροφή ισχυριζόμενος ότι η Λίζα Μαρί είχε περισσότερα χρήματα από όσα ισχυριζόταν στα δικαστικά έγγραφα.

Από την πλευρά της η Πρίσλεϊ, ανέφερε ότι είχε χρέη 16 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά από καταστροφικές επιχειρηματικές συμφωνίες που έκανε ο διευθυντής της επιχείρησής της Μπάρι Σίγκελ τον οποίο μήνυσε το 2018, κατηγορώντας τον για κακή διαχείριση της κληρονομιάς της.

(Photo by Mike Brown/Getty Images)

Η Πρίσλεϊ ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Ντάνι Κιού, τον θρύλο της ποπ Μάικλ Τζάκσον και τον ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ πριν από τον Λόκγουντ, αλλά σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ δεν πιστεύεται ότι είχε οικονομικά κέρδη από τους γάμους της με τον βασιλιά της ποπ και τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό.

Ως μοναχοπαίδι του Έλβις, κληρονόμησε ολόκληρη τη περιουσία του όταν αυτός πέθανε το 1977, σε ηλικία 42 ετών και ανέλαβε τον έλεγχο της το 1993, σε ηλικία 25 ετών.

Lisa Marie Presley Reveals That She Lost All Elvis Presley’s Millions

Την περιουσία αυτή κατάφερε να αυξήσει μετά τον θάνατο του βασιλιά της ροκ εν ρολ η μητέρα της Λίζα Μαρί, Πρισίλα μετατρέποντας την θρυλική Graceland σε τουριστικό αξιοθέατο ιδρύοντας παράλληλα την εταιρεία Elvis Presley Enterprises, αξιοποιώντας την εικόνα και την τεράστια αγάπη των θαυμαστών του εκλιπόντος συζύγου της.

Μέχρι τη στιγμή που η Λίζα Μαρί ανέλαβε τα ηνία της επιχείρησης, αυτή άξιζε 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η θρυλική Graceland. (Photo by Mike Brown/Getty Images)

Η Λίζα Μαρί διόρισε τον Μπάρι Σίγκελ το 2003 ως διαχειριστή των περιουσιακών της και την ίδια χρονιά ξεκίνησε μια όχι και τόσο επιτυχημένη μουσική καριέρα.

Ο Σίγκελ , ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της Provident Financial Management και εξέχων διευθυντής επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, είχε πελάτες του τον Al Pacino, τον Elijah Wood, τον βραβευμένο με Πούλιτζερ θεατρικό συγγραφέα David Mamet και τον Frankie Valli and the Four Seasons.

Ωστόσο το 2005 ο Σίγκελ πούλησε το 85% του μεριδίου της Elvis Presley Enterprises, με αποτέλεσμα να χάνει τον έλεγχο του ονόματος και των δικαιωμάτων της εικόνας του πατέρα της.

Ο Σίγκελ είπε ότι η συμφωνία «εκκαθάρισε χρέη άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε δημιουργήσει η Λίζα και συμπλήρωσε πάνω από 40 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μια ροή εισοδήματος πολλών εκατομμυρίων δολαρίων».

Reporter describes seeing Lisa Marie Presley days before her death

Από την πλευρά της η Πρίσλεϊ ανέφερε ότι έχασε εκατομμύρια χάρη σε μια μετέπειτα επένδυση στην Core Entertainment, την εταιρεία πίσω από το American Idol που χρεοκόπησε το 2016.

Στη συνέχεια, φέρεται να άρχισε να ρευστοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία που της άφησε ο Έλβις Πρίσλεϊ για να συμπληρώσει το εισόδημά της.

Η κόρη του Έλβις αποκάλυψε τις οικονομικές δυσκολίες της ως απάντηση σε αίτημα του πρώην άντρα της Λόκγουντ που της ζητούσε να βοηθήσει προκειμένου να πληρώσει 450.000 δολάρια για τον δικηγόρο του.

Η Λίζα Μαρί το 2018, μήνυσε τον Σίγκελ, κατηγορώντας τον για κακή διαχείριση των οικονομικών της.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1387867/liza-mari-prislei-i-amythiti-periousia-pou-klironomise-apo-ton-vasilia-tou-rok-en-rol-kai-tin-exase