Έφυγε από τη ζωή η διάσημη Βρετανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Λίντα Λιούις (Linda Lewis), σε ηλικία 72 ετών.

Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τον θάνατό της το βράδυ της Τετάρτης, με την αδελφή της Dee Lewis Clay να μοιράζεται την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με τη μεγαλύτερη θλίψη και λύπη μοιραζόμαστε την είδηση ότι η αγαπημένη μας όμορφη αδελφή Linda Lewis απεβίωσε σήμερα ειρηνικά στο σπίτι της. Η οικογένεια ζητά να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή και να μας επιτρέψετε να θρηνήσουμε αυτή τη σπαρακτική στιγμή», έγραψε.

Η Lewis, γνωστή για τη φωνητική της έκταση των πέντε οκτάβων, γνώρισε τόσο σόλο επιτυχία στη δεκαετία του 1970 όσο και μια μακρά καριέρα παρέχοντας δεύτερα φωνητικά σε καλλιτέχνες όπως ο David Bowie και ο Rod Stewart.