Οι «κακές γλώσσες» λένε ότι το Μπάκιγχαμ κάνει δειλά και μάλλον…αμήχανα βήματα εκσυγχρονισμού μετά τις τελευταίες αναταράξεις που προκάλεσαν στη μοναρχία το διαζύγιο με τους Σάσεξ αλλά και ο θάνατος του πρίγκηπα Φίλιππου.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έκαναν κανάλι στο Youtube. Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ανακοίνωσαν τη δημιουργία του επίσημου καναλιού τους με ένα βίντεο στο Instagram. Οι δυο τους κάθονται στο καθιστικό τους –χαλαροί και άνετοι- και μιλούν το νέο τους εγχείρημα στα social media.

Η Κέιτ φορά ένα μαύρο ζιβάγκο και ο Γουίλιαμ ένα μπλε πουλόβερ και αστειεύονται για τα βίντεο. Στο Youtube, υπάρχει το πρώτο βίντεο που από τις πρώτες κιόλας ώρες που ανέβηκε συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και likes.

«Παρεμπιπτόντως, να προσέχεις τι λές τώρα», λέει ο Γουίλιαμ στην Κέιτ δείχνοντας την κάμερα. «Επειδή αυτοί οι τύποι μας μαγνητοσκοπούν. Η Κέιτ γελάει νευρικά .«Το Ξέρω!» απαντάει προτού ξεκινήσει το υπόλοιπο κλιπ των 25 δευτερολέπτων , ένα μοντάζ με τις επίσημες περιηγήσεις, τους αρραβώνες, τις εκδηλώσεις στις οποίες παρέστη το ζεύγος στο κόκκινο χαλί και κάποια παρασκηνιακά στιγμιότυπα, με φόντο ένα θορυβώδες soundtrack.