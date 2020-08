Είναι τελικά ένα θέμα που απασχολεί πολλές

Χριστίνα Αναστασία Χρόνη

Η περιποίηση της περιοχής της μασχάλης είναι πολύ απλή για όλες μας. Κάνουμε το μπάνιο μας και καθαρίζουμε καλά και στη συνέχεια φοράμε το αποσμητικό μας. Κάποιες τις ξυρίζουν, κάποιες κάνουν λέιζερ, κάποιες κάνουν χαλάουα (σας θαυμάζω) και κάποιες δεν κάνουν τίποτα (you do you girl!). Ωστόσο, το δέρμα στην περιοχή αυτή είναι ευαίσθητο, παραμελημένο και πολλές φορές κακοποιημένο (βλ. Ξύρισμα, χαλάουα). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις δυσχρωμίες ή τους λεκέδες που κάνουν τις μασχάλες μας πιο σκούρες και αντιαισθητικές. Είναι κάτι που αν παρατηρήσεις στον καθρέφτη, μπορεί να καταλήξει να γίνεται εμμονή και το κατάλαβα καλά σε έναν πρόσφατο καφέ με φίλες όπου βρέθηκα αντιμέτωπη με το ερώτημα “πως θα κάνω λεύκανση στη μασχάλη” και το αγωνιώδες βλέμμα της φίλης μου που πραγματικά ήθελε άμεση λύση και την ενοχλούσε η (πολύ ελαφριά αν με ρωτάς) δυσχρωμία ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Είχε έρθει λοιπόν ώρα για έρευνα και την έκανα. Διάβασα testimonials, είδα συνταγές, είδα videos με δοκιμές και μίλησα με ειδικούς και μπορώ να σου πω τα πάντα για τη λεύκανση της μασχάλης. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά…

Γιατί σκουραίνει εκεί το δέρμα; Σύμφωνα με τους ειδικούς οι αιτίες είναι πολλές και πρώτη από όλες είναι η… κληρονομικότητα. Ναι, κάποιες γυναίκες (και άνδρες) έχουν γενετική προδιάθεση για δυσχρωμίες στις μασχάλες αλλά και σε άλλα σημεία και για μία ακόμα φορά θα πούμε το ειρωνικό thanks mom. Ένας ακόμη λόγος είναι το φυσικό χρώμα της επιδερμίδας καθώς, όσο πιο σκούρο δέρμα έχουμε, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να δημιουργηθούν δυσχρωμίες στις μασχάλες. Και μετά έρχονται οι συνήθεις ύποπτοι… Το αλουμίνιο και τα αρώματα στο αποσμητικό είναι από τους νούμερο ένα υπεύθυνους για τις δυσχρωμίες στη μασχάλη και αν προσθέσουμε σε αυτούς το ξύρισμα τότε έχουμε μία συνταγή για… έντονες δυσχρωμίες. Τέλος, η φυσική τριβή που υπάρχει στην περιοχή εντείνει το πρόβλημα και κάπως έτσι το δέρμα σκουραίνει. Τι μπορείς τώρα να κάνεις για αυτό;

Το DIY σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποδειχθεί σούπερ αποτελεσματικό αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σύμφωνα με τους δερματολόγους, αυτό που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις είναι μηχανική απολέπιση, δεν πρέπει να τρίψεις δηλαδή την περιοχή με σκληρά σφουγγάρια και scrubs. Αυτό θα ερεθίσει την περιοχή περισσότερο και θα κάνει τη δυσχρωμία πολύ πιο έντονη. Το DIY σου λοιπόν πρέπει να είναι ένα απαλό, χημικό απολεπιστικό και εδώ έκανα ΠΟΛΥ καλή έρευνα. Οι δύο πιο δημοφιλείς συνταγές είναι ο ενεργός άνθρακας και το μέλι και η μαγειρική σόδα με το λεμόνι. Μία vlogger τα δοκίμασε παράλληλα για να τεστάρει τα αποτελέσματα και θέλω να πατήσεις play στο παρακάτω video για να δεις…

Τα αποτελέσματα είναι ορατά και φαίνεται να “κερδίζει” η μαγειρική σόδα με το λεμόνι αλλά συγκεκριμένη συνταγή θέλει ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΗ προσοχή. Η μαγειρική σόδα και το λεμόνι είναι έντονα απολεπιστικά και μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα σου πολύ όταν χρησιμοποιούνται ξεχωριστά και ακόμα περισσότερο όταν χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Ο ενεργός άνθρακας και το μέλι, μπορεί να μην έχουν τόσο έντονα και άμεσα αποτελέσματα αλλά αν κάνεις αυτή τη μάσκα 3 ή 4 μέρες συνεχόμενα τότε θα δεις μεγάλη διαφορά με το minimum του ρίσκου. Έχω όμως κάτι καλύτερο…. Πάτα play και τα λέμε παρακάτω…

Αυτή η vlogger χρησιμοποίησε λεμόνι, μαγειρική σόδα, μέλι, κουρκουμά και κρέμα γάλακτος και σε 3 μέρες το αποτέλεσμα ήταν τέλειο! Ναι, χρειάστηκε λίγη υπομονή (και πολύ καθάρισμα) αλλά προσωπικά, βρίσκω τη συγκεκριμένη συνταγή απλά τέλεια γιατί εκμεταλλεύεται τα έντονα απολεπιστικά συστατικά σε συνδυασμό με βαθιά ενυδατικά στοιχεία όπως το μέλι και η κρέμα για εντατική αλλά ασφαλή λεύκανση της μασχάλης. Περίμενε όμως, μην φύγεις!

Η συνταγή για λεύκανση δεν φτάνει. Πρέπει να ξέρεις πως να αποτρέψεις το πρόβλημα για να μην χρειαστεί να κάνεις αυτή τη μάσκα συχνά και παρακάτω σου έχω μία gallery με ολα τα tips που χρειάζεσαι. Σε αφήνω τώρα να διαβάσεις προσεκτικά και αν θέλεις να μου στείλεις το πριν και το μετά θα χαρώ να δω τι κατάφερες! Enjoy…

Η ΤΡΙΒΗ. Η τριβή είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις αλλά μπορείς να μην επιβαρύνεις την περιοχή με περισσότερη τριβή από το ξυραφάκι. Θα σου πρότεινα να επενδύσεις στο λέιζερ για να τελειώνεις αλλά αν είναι εκτός budget αυτή η επιλογή, θα ήθελα να προσέχεις στο ξύρισμα. Χρησιμοποίησε κρέμα μαλλιών στη μασχάλη σου αντί για αφρόλουτρο ή οποιοδήποτε άλλο σαπούνι για να βοηθήσεις το ξυράφι να γλιστρήσει πιο απαλά και να μην προκαλέσει τριβή.

Η ΤΡΙΒΗ PART 2. Μπορεί να έχεις ήδη κάνει λείζερ και να σκουραίνουν οι μασχάλες σου συνεπώς πρέπει να προσέχεις τον τρόπο με τον οποίο τις πλένεις. Μην τρίβεις με μανία την περιοχή. Το μόνο που καταφέρνεις είναι να προσθέτεις τριβή στην… φυσική τριβή και το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο είναι.

Η ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ. Ναι, η ενυδάτωση. Όπως είπαμε, η συγκεκριμένη περιοχή είναι ευαίσθητη και της φερόμαστε άσχημα. Πρέπει λοιπόν να δυναμώσεις το δέρμα εκεί και θα το καταφέρεις μόνο με καλή ενυδάτωση που τονώνει την επιδερμίδα και τον δερματικό φραγμό. Βάλε λοιπόν κρέμα στις μασχάλες σου!