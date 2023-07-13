Κολοκυθάκια τηγανιτά με κουρκούτι
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΜΕ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙ…. Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΕΖΕΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΟ ΚΥΜΑΤΑΚΙ ΠΟΥ ΠΑΦΛΑΖΕΙ, ΤΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑΚΙΑ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΩ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΜΑΓΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ.
ΤΗΓΑΝΗΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ…
ΑΠΟΛΑΥΣΗ… ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΜΕ ΤΗ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΜΠΥΡΑ ΜΑΣ , Ή ΤΟ ΟΥΖΑΚΙ ΜΑΣ, Ή ΑΚΟΜΗ ΤΗ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΡΕΤΣΙΝΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ή ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ…ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ ΟΡΕΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΔΕΥΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ :
3-4 ΤΡΥΦΕΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ,
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ,
ΑΝΘΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΜΑΣ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΛΟ (ΚΟΥΡΚΟΥΤΙ):
1 ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΑΛΕΥΡΙ,
1 ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ,
1 ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΜΠΥΡΑ ΠΑΓΩΜΕΝΗ, ΑΛΑΤΙ,
ΠΙΠΕΡΙ .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
1.ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΥΛΟ ΜΕ ΡΙΓΑΝΗ Ή ΘΥΜΑΡΙ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ
2.ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ 1 Κ .Γ . ΠΕΛΤΕ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ :
ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΒΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ.. ΤΑ ΠΑΣΠΑΛΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΛΙΓΟ ΑΛΑΤΙ ΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΓΙΑ 2 ΜΕ 3 ΩΡΕΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΛΟ (ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ) :
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΧΥΛΟ:
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ :
ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΒΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΥΟ… ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΕ ΦΕΤΕΣ.. ΤΑ ΠΑΣΠΑΛΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΛΙΓΟ ΑΛΑΤΙ ΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΓΙΑ 2 ΜΕ 3 ΩΡΕΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΛΟ (ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ) :
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΧΥΛΟ:
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ: ΚΟΣΚΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ: Η ΜΠΥΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ.
ΑΔΕΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΛ, ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΑΤΙ, ΤΟ ΠΙΠΕΡΙ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΣΙΓΑ- ΣΙΓΑ ΤΟ ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΜΠΥΡΑ. ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΣΙΓΑ- ΣΙΓΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΠΗΧΤΟ ΧΥΛΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΣΦΙΧΤΟ. Ο ΧΥΛΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΒΟΛΟΥΣ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΤΕ Ή ΤΑ ΜΥΡΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΤΥΠΑΜΕ ΛΙΓΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΡΜΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΑΦΡΑΤΟ ΧΥΛΟ . ΤΟΝ ΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ:
ΣΤΡΑΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΛΩΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΤΣΕΤΑ. ΤΑ ΣΤΕΓΝΩΝΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΝΕΡΑ.
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΤΙΑ. ΟΤΑΝ ΚΑΨΕΙ, ΒΟΥΤΑΜΕ ΜΙΑ -ΜΙΑ ΦΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΥΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΗΓΑΝΙ .ΤΗΓΑΝΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΡΟΔΙΣΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.
ΤΙΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΝΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ (ΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΡΑΓΑΝΑ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΗ ΩΡΑ).
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΑΣ: Η ΜΠΥΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ.
ΑΔΕΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΛ, ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΑΤΙ, ΤΟ ΠΙΠΕΡΙ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΣΙΓΑ- ΣΙΓΑ ΤΟ ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΜΠΥΡΑ. ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΣΙΓΑ- ΣΙΓΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΠΗΧΤΟ ΧΥΛΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΣΦΙΧΤΟ. Ο ΧΥΛΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΒΟΛΟΥΣ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΤΕ Ή ΤΑ ΜΥΡΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΤΥΠΑΜΕ ΛΙΓΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΡΜΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΑΦΡΑΤΟ ΧΥΛΟ . ΤΟΝ ΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ:
ΣΤΡΑΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΛΩΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΤΣΕΤΑ. ΤΑ ΣΤΕΓΝΩΝΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΝΕΡΑ.
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΤΙΑ. ΟΤΑΝ ΚΑΨΕΙ, ΒΟΥΤΑΜΕ ΜΙΑ -ΜΙΑ ΦΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΥΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΗΓΑΝΙ .ΤΗΓΑΝΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΡΟΔΙΣΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.
ΤΙΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΝΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ (ΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΡΑΓΑΝΑ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΗ ΩΡΑ).
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ :
140 ΓΡ. ΛΕΥΚΟ ΤΑΡΑΜΑ
250 -280 ΓΡ. ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΟ , ΖΥΜΩΤΟ ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ (ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΑ)
ΧΥΜΟΣ ΑΠΟ 1- 2 ΛΕΜΟΝΙΑ
1 ΜΕΣΑΙΟ ΞΕΡΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΨΙΛΟΤΡΙΜΜΕΝΟ
150 ML ΠΕΡΙΠΟΥ (75ML ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ 75 ML ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ).
ΕΚΤΕΛΕΣΗ :
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΟ ΚΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΛ ΜΕ ΝΕΡΟ ΝΑ ΜΟΥΣΚΕΨΕΙ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΠΟΥ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΜΑΣ. ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΚΑΙ ΧΤΥΠΑΜΕ ΓΙΑ 2 ΛΕΠΤΑ ΜΑΖΙ ΤΟ ΨΩΜΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΜΑ ΤΟ ΧΥΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΛΕΜΟΝΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΓΙΑ 5 ΛΕΠΤΑ .ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΚΟΥΤΑΛΙΑ –ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΑΛΙ ΤΗΣ ΣΟΥΠΑΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΑ Η ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ( ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ) ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΜΙΑ ΑΛΟΙΦΗ. ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΕΑΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ. ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΤΥΠΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΚΟΜΗ!!!! ΤΗ ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΑΡΝΙΡΟΥΜΕ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΪΝΤΑΝΟ Ή ΑΝΗΘΟ
140 ΓΡ. ΛΕΥΚΟ ΤΑΡΑΜΑ
250 -280 ΓΡ. ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΟ , ΖΥΜΩΤΟ ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ (ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΑ)
ΧΥΜΟΣ ΑΠΟ 1- 2 ΛΕΜΟΝΙΑ
1 ΜΕΣΑΙΟ ΞΕΡΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΨΙΛΟΤΡΙΜΜΕΝΟ
150 ML ΠΕΡΙΠΟΥ (75ML ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ 75 ML ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ).
ΕΚΤΕΛΕΣΗ :
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΟ ΚΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΛ ΜΕ ΝΕΡΟ ΝΑ ΜΟΥΣΚΕΨΕΙ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΠΟΥ ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΜΑΣ. ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΚΑΙ ΧΤΥΠΑΜΕ ΓΙΑ 2 ΛΕΠΤΑ ΜΑΖΙ ΤΟ ΨΩΜΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΑΡΑΜΑ ΤΟ ΧΥΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΛΕΜΟΝΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΓΙΑ 5 ΛΕΠΤΑ .ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΚΟΥΤΑΛΙΑ –ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΑΛΙ ΤΗΣ ΣΟΥΠΑΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΑ Η ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ( ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ) ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΜΙΑ ΑΛΟΙΦΗ. ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΕΑΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΧΥΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ. ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΤΥΠΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΚΟΜΗ!!!! ΤΗ ΣΕΡΒΙΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΑΡΝΙΡΟΥΜΕ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΪΝΤΑΝΟ Ή ΑΝΗΘΟ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΦΙΛΗ ΜΑΣ MARIANNA KARRAS (ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΔΩ : HTTPS: //WWW. FACEBOOK.COM/MAGEIREUODASMETIMARIANNA?__MREF=MESSAGE_BUBBLE ΚΑΙ ΣΤΟ MARIANNA’S ΓΕΥΣΕΙΣ).
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