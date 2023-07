Πώς να φορέσω σωστά το λινό παντελόνι; Όλα τα dos and donts

Το λινό παντελόνι είναι το κατάλληλο παντελόνι για να βγάλουμε και αυτό το καλοκαίρι. Γιατί μπορεί μέχρι στιγμής να ήμασταν άκρως χαλαρές και να κάναμε φιλόδοξα σχέδια για εντυπωσιακά day looks, αλλά αυτά τα σχέδια κάπως ναυάγησαν με τον ρπώτο καύσωνα που ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν είναι δροσερό. Το αντίθετο! Γιατί το καλοκαίρι ξέρει.

Μετά, λοιπόν, την ακύρωση των προσδοκιών μας από το σκληρό city life του Ιουλίου, επιστρέψαμε στις κλασικές και αγαπημένες μας λύσεις, δηλαδή το λινό ύφασμα γενικότερα, και τα λινά παντελόνια ειδικότερα. Τζιν και υφασμάτινα βαμβακερά πανιά δεν ενδείκνυνται πλέον, αν έχεις υποχρεώσεις μέσα σε ένα ωραιότατο 40άρι. Και φυσικά τα φορέματα και οι φούστες δεν είναι λύση για όλες μας. Κάποιες (ανάμεσά τους και εγώ) δεν θα αλλάζαμε τα παντελόνια μας για τίποτα στον κόσμο, άσε που το να δείχνεις τα πόδια σου δεν είναι μια everyday option. Αντικειμενικά. Οπότε ψηφίζουμε σταθερά λινό παντελόνι.

ι

Τα λινά ήταν το it thing των 90s και σίγουρα θυμάσαι ένα λινό συνολάκι στα αγαπημένα looks της μαμάς σου. Επέστρεψαν, λοιπόν, μαζί με την επιστροφή της μόδας στα φυσικά υλικά, αυτά που αφήνουν το δέρμα να αναπνέει και να συμπεριφέρεται αντίστοιχα. Σίγουρα έχεις ένα λινό παντελόνι στη συλλογή σου, είτε μονόχρωμο, είτε με ρίγες, είτε ακόμη και με prints. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το απογειώσεις. Έχουμε, φυσικά, και πάλι τη λύση.

Σίγουρα θεωρείς ότι είναι πολύ εύκολο να στήσεις ένα look με το λινό σου παντελόνι, αλλά τι είναι αυτό που θα το κάνει τέλειο; Που θα το κάνει να ξεχωρίζει και να είναι εντυπωσιακό; Στο παρακάτω video θα δεις όλα τα styling tips που πρέπει να ακολουθήσεις βήμα-βήμα. Η Lydia Tolmison μας δείχνει όλα τα looks που θέλουμε για να πάρουμε έμπνευση, δημιουργώντας outfits με λινό παντελόνι για πρωινές και βραδινές εμφανίσεις.