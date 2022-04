Νέα στοιχεία της επιχείρησης «London Bridge», που αφορούν τις ενέργειες μετά τον θάνατο της Βασίλισσας αλλά και την ενθρόνιση του διαδόχου του βρετανικού θρόνου βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο πλησιάζουμε στους εορτασμούς του πλατινένιου Ιωβηλαίου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική Sun για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ του πατέρα της Ελισάβετ το 1952 θα ηχήσουν πένθιμα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών της Βρετανίας που ξεπερνούν τις 16.000. Επίσης ο πρίγκιπας Κάρολος θα μιλήσει στο έθνος το βράδυ του θανάτου της βασίλισσας, πριν πραγματοποιήσει πένθιμη περιοδεία στη Βρετανία.

Η τεράστια επιχείρηση ασφαλείας που θα θέσει σε εφαρμογή το Λονδίνο για τη διαχείριση των άμεσων συνεπειών του θανάτου της Βασίλισσας περιλαμβάνει επίσημα… μπλακ άουτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαγόρευση των retweets.

Τα μυστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Politico, αποκαλύπτουν τα σχέδια για τη νεκρώσιμη ακολουθία.