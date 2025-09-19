Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο 33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, μια ιδιαίτερη και ουσιαστική ομιλία με τίτλο «Η Σημασία της Κίνησης για το Σώμα και το Μυαλό».

Στο κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο του Σχολείου, παραβρέθηκε μεταξύ άλλων και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων Δρ. Χρήστος Τρικάλης ο όποιος τόνισε «την αξία της κίνησης ως πηγή υγείας και ευεξίας για τους μικρούς μαθητές», καθώς και την αξία του σχολείου στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής».

Η κεντρική ομιλήτρια, Ψυχολόγος M.Sc Γεωργία Γκοβίνα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μίλησε στα παιδιά με γλώσσα προσιτή και παιδαγωγική προσέγγιση. Μέσα από βιωματικά παραδείγματα και διαδραστικές ερωτήσεις, οι μικροί μαθητές ενημερώθηκαν για τα οφέλη της καθημερινής κίνησης, όχι μόνο στη σωματική υγεία, αλλά και στη συναισθηματική ευεξία, τη συγκέντρωση και την αυτοεκτίμησή τους.

Η κα Γκοβίνα τόνισε πως ακόμη και μια απλή βόλτα, το παιχνίδι με φίλους ή η ποδηλασία μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση, να μειώσουν το άγχος και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών, ενώ στο τέλος της ομιλίας της επισήμανε στους μικρούς μαθητές πως «Η κίνηση δεν είναι μόνο υγεία, είναι και χαρά! Ας γίνουμε όλοι μικροί ήρωες της καθημερινότητας που κινούνται, χαμογελούν και προστατεύουν τον κόσμο».

Παράλληλα, η Ψυχολόγος απηύθυνε χρήσιμες συμβουλές και προς τους γονείς, επισημαίνοντας τη σημασία της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας. Τους κάλεσε να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους μέσα από απλές κινήσεις, όπως το περπάτημα, το παιχνίδι και η συμμετοχή σε ομαδικά σπορ, αλλά και να περνούν ποιοτικό χρόνο μαζί τους, μακριά από τις οθόνες, ενισχύοντας έτσι τον συναισθηματικό δεσμό και την ψυχική τους ανθεκτικότητα.

Η διευθύντρια του σχολείου, κα Γεωργία Καλλιτσουνάκη, ευχαρίστησε θερμά την κα Γκοβίνα για την ουσιαστική και εμπνευσμένη διαδραστική ομιλία της, η οποία προσέγγισε τα παιδιά με απλό και κατανοητό τρόπο. Τόνισε επίσης πόσο σημαντικό είναι να ενισχύονται δράσεις που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών, καθώς συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους, ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και δημιουργούν ένα θετικό και υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον, επισημαίνοντας πως «κάθε βήμα, κάθε παιχνίδι, κάθε χαμόγελο είναι ένα δώρο στο σώμα και την ψυχή ενός παιδιού».

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με το Ψυχιατρικό Τμήμα – Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και έχει ως στόχο να αναδείξει την αξία της κίνησης ως εργαλείο υγείας, χαράς και ψυχικής ενδυνάμωσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει δυνατό και περήφανο για το σώμα και το μυαλό του.

Οι υπεύθυνοι των δομών, Δρ. Χρήστος Τρικάλης (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων) και Γιώργος Αράπης (Διευθυντής Ψυχίατρος του Γ.Ν. Τρικάλων), εξέφρασαν τη δέσμευσή τους πως οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των μαθητών, την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας και τη μεγιστοποίηση του αισθήματος ενός υγιούς και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.

Για ραντεβού και περαιτέρω συμβουλευτική υποστήριξη, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στο εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό του Νοσοκομείου Τρικάλων στα τηλέφωνα: 24313 50204 – 719 – 628.

Η πρωτοβουλία αυτή υπενθυμίζει πως όταν η εκπαίδευση, η οικογένεια και οι φορείς υγείας συνεργάζονται, δημιουργούν ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας γύρω από τα παιδιά. Μέσα από τέτοιες δράσεις, ενισχύεται η υγιής ανάπτυξη, καλλιεργείται η αυτοπεποίθηση και χτίζεται ένα σχολείο που όχι μόνο μορφώνει, αλλά και εμπνέει.