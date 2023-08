Ένας ζωολογικός κήπος στην ανατολική Κίνα αναγκάστηκε να αρνηθεί ότι μερικές από τις αρκούδες του μπορεί να είναι στην πραγματικότητα άνθρωποι με φορεσιές, αφού οι εικόνες ενός ζώου που στεκόταν όρθιο για αρκετή ώρα προκάλεσαν εικασίες στο διαδίκτυο.

Δεν είναι ασυνήθιστο οι αρκούδες να στέκονται στα πίσω πόδια τους για να έχουν καλύτερη θέα στο περιβάλλον τους. Αλλά όταν εμφανίστηκαν φωτογραφίες μιας αρκούδας του ζωολογικού κήπου Hangzhou να στέκεται στην άκρη του περιβόλου της με τη γούνα της να κρεμάει πάνω από τα πόδια της, υπήρξαν κατηγορίες ότι μπορεί πράγματι να ήταν υπάλληλος ζωολογικού κήπου με μεταμφίεση.

Man in bear costume? China zoo refutes rumours

Man in bear costume? China zoo refutes rumours

Man in bear costume? China zoo refutes rumours

Οι εν λόγω αρκούδες είναι μικρότερες από άλλες και φαίνονται διαφορετικές, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινές, είπε ο ζωολογικός κήπος στην ανάρτηση. «Όταν πρόκειται για αρκούδες, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι μια τεράστια φιγούρα και εκπληκτική δύναμη… Αλλά δεν είναι όλες οι αρκούδες μεγαθήρια και ο κίνδυνος προσωποποιημένος», πρόσθεσε.

«Λόγω του τρόπου με τον οποίο στέκονται, μερικοί άνθρωποι στο Διαδίκτυο αναρωτιούνται αν είναι άνθρωποι μεταμφιεσμένοι», έγραψε η εφημερίδα Hangzhou Daily. Ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε σε ένα βίντεο της αρκούδας ότι «φαίνεται σαν να φοράει δερμάτινο μπουφάν». Άλλοι πρότειναν ότι η στάση του ζώου ήταν «πιο όρθια» από τον μέσο άνθρωπο