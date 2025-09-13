Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Αγγελική Στεργιοπούλου. Κηδεύεται το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τα παιδιά της Μαρία Στεργιοπούλου – Δημήτρη Μυλωνά, Χρήστο Στεργιόπουλο – Λίτσα Αναγνωστοπούλου, Αθανάσιο Στεργιόπουλο, τα εγγόνια τα δισέγγονα και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 13/9/2025 και ώρα 18:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών «Άρχων Μιχαήλ» (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).