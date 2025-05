Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ «Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού», ο εκπαιδευτικός του 1oυ ΕΠΑΛ Τρικάλων Βλαχογιάννης Γεώργιος ΠΕ 82 παρακολούθησε σεμινάριο κατάρτισης διάρκειας έξι ημερών στη Φλωρεντία της Ιταλίας, από τις 14 έως τις 19 Απριλίου 2025.

Το σεμινάριο είχε τίτλο «There Is an AI for That» και διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy στην πρωτεύουσα της Τοσκάνης.

Η επιμόρφωση έδωσε την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό που συμμετείχε να εμπλακεί σε ένα ταξίδι μάθησης με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που αφορούν την τεχνική νοημοσύνη.

Ειδικότερα:

Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και διατύπωση της σημασίας της στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

Σχεδιασμός διαφοροποιημένου υλικού μαθημάτων που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη συνεργασία των μαθητών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Εφαρμογή πρακτικών τεχνικών για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Teachable Machine και το Poe, στην τάξη και για τη βελτίωση των εμπειριών διδασκαλίας και μάθησης, με τη χρήση Chatbots (ChatGPT, Copilot, Gemini).

Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, μέσω της ενσωμάτωσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στον προγραμματισμό μαθημάτων και στις πρακτικές δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες, όπως το Google Arts & Culture, το DALL.E και το Suno.ai.

Η συνεργασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και συγκεκριμένα από την Αυστρία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, τη Λιθουανία, την Εσθονία και την Ιρλανδία, και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική.

Η ροή κινητικότητας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου με κωδικό αριθμό 2023-1-EL01-KA121-VET-000134407 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.