Η υφυπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Ισαμπέλ Πάρδο ντε Βέρα και ο επικεφαλής της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας (Renfe) παραιτήθηκαν, καθώς φουντώνει η οργή για ένα σκάνδαλο που κάνει το γύρο του κόσμου.

Δεκάδες νέοι συρμοί προαστιακού που παρήγγειλαν οι αρχές για δύο περιοχές της βόρειας Ισπανίας ήταν πολύ μεγάλοι για να χωρέσουν σε ορισμένες σήραγγες. Πριν από τρία χρόνια, ο κρατικός σιδηροδρομικός φορέας Renfe, ανακοίνωσε σχέδια για τον εκσυγχρονισμό των συρμών και των τρένων μεσαίας απόστασης στην Αστούριας και την Καντάβρια.

Ωστόσο, τον περασμένο μήνα αποκαλύφθηκε ότι τα τρένα που κατασκευάζονταν στο πλαίσιο της σύμβασης των 258 εκατομμυρίων ευρώ ήταν πολύ φαρδιά για να περάσουν από ορισμένες από τις σήραγγες στις δύο περιοχές. Ο Miguel Ángel Revilla, ο περιφερειακός πρόεδρος της Κανταβρίας, περιέγραψε το έργο ως «φιάσκο» και κάλεσε για επείγουσα δράση, ενώ ο Adrián Barbón, ο πρόεδρος της γειτονικής Aατούριας, είπε ότι ήταν «σαστισμένος, θυμωμένος και απογοητευμένος».