Με φρικτό τρόπο σκοτώθηκε ένας 48χρονος στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ καθώς ενώ εργαζόταν, τον «ρούφηξε» ο καταστροφέας ξύλων.

Όπως μεταδίδει το Fox 2, το δυστύχημα συνέβη όταν το μανίκι του άτυχου άνδρα πιάστηκε στο μηχάνημα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να σκοτωθεί.

Πλέον οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ήταν δυσλειτουργικό το μηχάνημα ή να το δυστύχημα προκλήθηκε λόγω ανθρώπινου λάθους και απροσεξίας του άτυχου άνδρα…