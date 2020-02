Είναι 39 ετών, έχει 44 παιδιά από 28 γέννες και χώρισε τον άντρα της γιατί δεν την φερόταν όπως της άξιζε

Μάριαμ Ναμπατάνζι: Η Μάριαμ είναι μια γυναίκα από την Ουγκάντα. Έχει φέρει στην ζωή 44 παιδιά τα οποια συντηρεί και μεγαλώνει καθημερινά.

Πολλες γυναίκες σε τριτοκοσμικές χώρες της Αφρικής γεννάνε πολλά παιδιά. Η Μάριαμ όμως είναι μια μια εξαιρετική περίπτωση εφόσον έχει φέρει στην ζωή όχι 10 ή 15 παιδιά αλλά 44.

Η 39χρονη Μάριαμ μεταξύ των πολλών γενών που έχει κάνει, σε τέσσερις από αυτές έφερε στη ζωή δίδυμα, ενώ σε τρεις πεντάδυμα.

Όπως η ίδια περιγράφει σε συνέντευξη της, στην αρχή φοβόταν μόνο στην ιδέα να κάνει τόσα παιδιά. Σε μία περίπτωση ζήτησε τη βοήθεια των γιατρών, προκειμένου να διακόψει την κύηση.

Οι γιατροί που την εξέτασαν όμως, της εξήγησαν ότι θα κινδύνευε η ζωή της, αν διέκοπταν την εγκυμοσύνη.

Ο πατέρας των παιδιών δεν είναι πλέον μέλος της τεράστιας οικογένειας. Η 34χρονη Μάριαμ αποφάσισε να πάρει διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, επειδή της φερόταν άσχημα και την κακομεταχειριζόταν.

Με τόσα παιδιά και χωρίς τον σύζυγο της στο πλάι της να την βοηθάει όπως είναι αναμενόμενο η ζωή της είναι αρκετά δύσκολη. Πολλοί λένε πως και το να έχει κάνεις 1 παιδί είναι μεγάλη υποχρέωση και τρώει πολύ χρόνο από την ζωή τους. Φανταστείτε πως μπορεί καποιος λοιπόν να αντεπεξέλθει σε 44 παιδιά. Η Μάριαμ όμως μπορεί. Έχει σαν προτεραιότητα το ευ ζην των παιδιών της και να μπορέσει να τα προετοιμάσει για το μέλλον.

Παρακάτω ακολουθεί το Βίντεο για την Μάριαμ και τα 44 παιδιά της στο twitter:

“I was too fertile to stop’: This woman has given birth to a whopping 44 children! pic.twitter.com/kgLc7ajt7I

— RT (@RT_com) October 26, 2018