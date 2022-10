Το σχολείο μας, με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, συμμετείχε δυναμικά στη γιορτή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus days στο Μουσείο Τσιτσάνη.

Παρουσιάσαμε τη δομή, τη μεθοδολογία, την καινοτομία και την προστιθέμενη αξία των έργων που πραγματώνουμε από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας μας το 2021-2022 και βρίσκονται σε εξέλιξη το 2022-2023:

“Paving the way for a greener future”

“Online school_space for educational innovation.eu”.

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενσυναίσθηση, ψηφιακές δεξιότητες, επικοινωνία, ευρωπαϊκή πολιτειότητα και καινοτόμες πρακτικές μάθησης οι βασικοί άξονες των δράσεών μας. Αξιοποιούμε την πλατφόρμα etwinning και την ηλεκτρονική σχολική τάξη ( e-class). Επωφελείται μεγάλο μέρος του μαθητικού μας δυναμικού όπως και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ταξιδέψαμε στη Ρουμανία, τη Σικελία, τη Βόρεια Ιταλία και υποδεχτήκαμε τους εταίρους μας. Συνεχίζουμε και το 2022-23 με μεράκι, ομαδική δουλειά και δημιουργικά ταξίδια.