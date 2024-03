Ο πύραυλος «Kairos» της Space One της Ιαπωνίας εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εναρκτήρια πτήση του

Ο Kairos, ένας μικρός πύραυλος στερεού καυσίμου που κατασκευάστηκε από τη Space One της Ιαπωνίας, εξερράγη λίγο μετά την εναρκτήρια εκτόξευση του την Τετάρτη, καθώς η εταιρεία προσπαθούσε να γίνει η πρώτη ιαπωνική εταιρεία που θέτει δορυφόρο σε τροχιά.

Ο πύραυλος στερεού καυσίμου μήκους 59 ποδιών εξερράγη δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του στις 11:01 π.μ., αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο σύννεφο καπνού, μια φωτιά, θραύσματα του πυραύλου και σπρέι πυροσβεστικού νερού κοντά στην εξέδρα εκτόξευσης, ορατά στις ζωντανές ροές των τοπικών μέσων.