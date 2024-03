Απώλεια βάρους: Οι 9 τροφές που μπορείτε να τρώτε το βράδυ αν προσπαθείτε να χάσετε κιλά

Οι καλύτερες τροφές για το βράδυ είναι αυτές που έχουν λίγες θερμίδες και αυξάνουν τον κορεσμό.

Αν θέλετε να χάσετε βάρος – είναι άλλωστε η περίοδος που οι περισσότεροι ξεκινούν δίαιτα ή γυμναστική – φροντίστε να τρώτε σωστά καθόλη τη διάρκεια της ημέρας αποφεύγοντας τη στέρηση. Όσο για το βραδινό, καταναλώστε το τουλάχιστον δύο ώρες πριν πάτε για ύπνο κάνοντας σωστές επιλογές.

Αβοκάντο

Με 20 βιταμίνες και μέταλλα, γεμάτο φυτικές ίνες και υγιή λίπη, το αβοκάντο είναι ένα από τα πιο υγιεινά τρόφιμα που μπορούμε να βάλουμε στη διατροφή μας. Η κατανάλωσή του αυξάνει την αίσθηση του κορεσμού και μπορείτε να το αξιοποιήσετε για να φτιάξετε διάφορα σνακ όπως σάντουιτς ή σαλάτες.

Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες

Το αυγό, η γαλοπούλα, τα θαλασσινά και τα ψάρια είναι εξαιρετικές πηγές πρωτεΐνης. Μπορείτε να τα συνοδεύσετε με μία σαλάτα κι έχετε ένα χορταστικό και πολύ θρεπτικό γεύμα.

Γιαούρτι

Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες, τρώγοντας γιαούρτι φαίνεται να καταναλώνετε 50 λιγότερες θερμίδες συνολικά στο γεύμα σας. Παράλληλα ανακουφίζει από καούρες και δυσπεψία.

Ξηροί καρποί

Οι ξηροί καρποί είναι χορταστικοί και πολύ θρεπτικοί. Πρέπει ωστόσο να προσέξετε ιδιαίτερα την ποσότητα και να μην το παρακάνετε. Μία χούφτα είναι αρκετή.

Σούπες

Οι σούπες, βελουτέ ή μη, έχουν υδαρή υφή και μας κάνουν να αισθανόμαστε χορτάτοι. Μπορείτε να φτιάξετε σούπες με λαχανικά ή κάποιο άπαχο κρέας όπως το κοτόπουλο. Κι αν νομίζετε ότι οι σούπες είναι μόνο για τον χειμώνα κάνετε λάθος. Υπάρχουν συνταγές και για κρύες σούπες, αν τις προτιμάτε.

Οι σούπες αδυνατίζουν; Τι απαντούν οι ειδικοί

Φρούτα

Τα φρούτα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες που προκαλούν το αίσθημα κορεσμού. Μπορείτε να τα φάτε σκέτα ή να τα προσθέσετε στο γιαούρτι ή τη σαλάτα σας.

Λαχανικά

Τι καλύτερο από μία σαλάτα για το βραδινό σας; Μπορείτε να επιλέξετε τα λαχανικά και να προσθέσετε λίγους ξηρούς καρπούς ή κομμάτια φρούτων. Προσοχή στη ποσότητα λαδιού, στα dressing και φυσικά στην ποσότητα.

Βρόμη

Η βρόμη είναι μία εξαιρετικά ωφέλιμη για τον οργανισμό τροφή και έχει κερδίσει επάξια μία θέση στην καθημερινή μας διατροφή. Είναι πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μέταλλα και φυτικές ίνες, ενώ η κατανάλωσή της αυξάνει την αίσθηση του κορεσμού, κάτι το οποίο συντελεί στην πιο γρήγορη μείωση του βάρους. Μπορείτε να την φάτε με γάλα ή με γιαούρτι.