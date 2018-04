Η ΤΥΡΑΣ φέρνει στα Τρίκαλα τον καθηγητή του MIT Μιχάλη Μπλέτσα για μια ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο

H οικογενειακή ιστορία του Μιχάλη Μπλέτσα περνάει και από τα Τρίκαλα και συγκεκριμένα από το Μπελέτσι, το σημερινό Παλαιομονάστηρο.Ο διάσημος Ελληνοαμερικανός καθηγητής, διευθυντής Πληροφορικής του Media Lab στο πανεπιστήμιο MIT της Μασαχουσέτης και ένας από τους εφευρέτες του υπολογιστή των 100 δολαρίων, τιμά με το έργο του την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. H γαλακτοβιομηχανία ΤΥΡΑΣ, με σεβασμό στο έργο του διακεκριμένου Έλληνα επιστήμονα, τον προσκάλεσε στα Τρίκαλα, γενέτειρα του παππού του, για μια ομιλία ανοιχτή στο κοινό της πόλης.

Ο κ. Μπλέτσας αποδέχτηκε την πρόσκληση και θα βρίσκεται μαζί μας την Κυριακή 6 Μαΐου 2018.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 12 το μεσημέρι και θα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων.

Το αντικείμενο της ομιλίας του καθηγητή θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Μια ματιά στη διαδρομή του

Ο Μιχάλης Μπλέτσας γεννήθηκε στις 19 Μαρτίου του 1967 στα Χανιά της Κρήτης. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια έφυγε στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακά στη βιοϊατρική και ολοκλήρωσε τρεις ακόμα κύκλους σπουδών στα πανεπιστήμια Boston University (στην Μηχανική Υπολογιστών) και Northeastern University. Εργάστηκε ως μηχανικός συστημάτων στην Aware Inc,

Όπως γράφει η εφημερίδα “Το Βήμα” σε ένα παλαιότερα αφιέρωμά της εφημερίδας στον καθηγητή του ΜΙΤ “…μία ημέρα το 1995, βαδίζοντας στην κεντρική λεωφόρο της Βοστώνης, είδε το πρόσωπο του Νικόλα Νεγρεπόντε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Wire».

Αγόρασε το περιοδικό, βρήκε τη διαδικτυακή διεύθυνσή του στο αφιέρωμα και επισκέφθηκε τον ιστότοπο στον υπολογιστή του. Κάποια στιγμή έπεσε το μάτι του σε μια αγγελία: ζητούσαν διευθυντή Πληροφορικής. Παρ’ ότι ένιωσε θρασύς, έστειλε το βιογραφικό του και πήγε στη συνέντευξη. Αντιλήφθηκε ότι έψαχναν για τον κατάλληλο επί έξι μήνες και είχαν ήδη εξετάσει 300 υποψηφίους. Προς έκπληξή του τον προσέλαβαν και… η ζωή του άλλαξε για πάντα.

Ο Νεγκροπόντε τον γνώρισε από κοντά στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του 1995. Τον πλησίασε, του συστήθηκε και του είπε: «Μιχάλη, χάρηκα που πήραμε επιτέλους έναν Έλληνα, γιατί τώρα θα έχω και κάποιον να με βοηθάει με τον όγκο αλληλογραφίας που καταφτάνει από την Ελλάδα»…

Η συνεργασία τους απέδωσε σημαντικούς ερευνητικούς καρπούς, με κυριότερο το ανθρωπιστικό πρόγραμμα για τον υπολογιστή των 100 δολαρίων το 2006, ο οποίος λειτουργούσε (και) με ηλικιακή ενέργεια για να βοηθήσει τα παιδιά του τρίτου κόσμου…

Το βιογραφικό του σύμφωνα με το Bloomberg

Mr. Michael Bletsas is a Research Scientist and Director of Computing at MIT’s Media Lab. Mr. Bletsas has been with MIT since 1996. Mr. Bletsas was one of the founding members of the “One Laptop Per Child“ initiative where he made significant contributions to the design and implementation of OLPC’s pioneering “XO“ laptop as well as its Internet connectivity. Mr. Bletsas co-founded Velti S.A., a very successful mobile advertising and marketing company and has consulted for many companies in many different capacities. Over the years, he has implemented broadband access networks using cutting-edge technologies including one of the earliest ADSL testbeds and various wireless technologies. He is a frequent keynote speaker in international conferences and engaged in many civic activities. He served as an Independent Non-Executive Director at Hellenic Telecommunications Organization SA from June 23, 2010 to October 2013. Mr. Bletsas holds an undergraduate degree in Electrical Engineering from the Aristotle University of Thessaloniki and an MSc degree in Computer Engineering from Boston University.