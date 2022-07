Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων όσον αφορά το αντηλιακό: εκείνοι που δεν ξέρουν καν… τι είναι και δεν το χρησιμοποιούν ποτέ και πουθενά και εκείνοι που μπορεί με μια εξόρμησή τους στην παραλία να αδειάσουν πάνω τους όλο το μπουκάλι. Θέλω να ελπίζω πως δεν ανήκεις σε καμία από τις δύο κατηγορίες ή έστω ότι είσαι στη δεύτερη.

Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να τελειώνεις το μισό μπουκάλι με το αντηλιακό σε μία μέρα και να ξοδεύεσαι κάθε τρεις και λίγο, γιατί αυτό δεν έχει και νόημα κιόλας. Δεν προστατεύεσαι από τον ήλιο απλά και μόνο βάζοντας μεγάλη ποσότητα αντηλιακού στο πρόσωπο και το σώμα σου. Ναι, καλά κατάλαβες! Υπάρχει συγκεκριμένη ποσότητα αντηλιακού που σε προστατεύει επαρκώς από την ηλιακή ακτινοβολία.

Σύμφωνα με τους δερματολόγους, μισό κουταλάκι του γλυκού αντηλιακό είναι η ιδανική ποσότητα που πρέπει να χρησιμοποιείς στο πρόσωπό σου. Ίδια ποσότητα είναι απαραίτητη και για τον λαιμό και το ντεκολτέ.

Όσο για το σώμα; Ένα σφηνάκι αντηλιακό χρειάζεσαι όλο κι όλο για να είσαι πλήρως προστατευμένη από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Άσε, λοιπόν, τις υπερβολές και χρησιμοποίησε σωστά το αντηλιακό σου για να μην καταλήγεις κάθε τρεις και λίγο ν’ αγοράζεις ένα καινούριο.

Εκτός από τη σωστή ποσότητα αντηλιακού που πρέπει να απλώνεις σε πρόσωπο και σώμα, έχει σημασία και ο χρόνος κατά τον οποίο το βάζεις πάνω σου για να είσαι προστατευμένη από τη βλαβερή ακτινοβολία του ήλιου.