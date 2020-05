Η ρουτίνα ομορφιάς για να δείχνεις άψογη σε κάθε βιντεοκλήση

Όλα τα tips για να είσαι όμορφη και λαμπερή σε κάθε ψηφιακή συνάντηση.

Είσαι από εκείνες που εν μέσω καραντίνας κάνουν όλη την ώρα βιντεοκλήσεις για κους κους με τις φίλες τους, την καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη με το αφεντικό τους ή για ατελείωτες συζητήσεις με το αγόρι τους; Αν ναι, θα πρέπει να δείχνεις λαμπερή και περιποιημένη δίχως να είσαι υπερβολική, ακολουθώντας τα πολύ απλά βήματα που έχουμε να σου προτείνουμε ώστε να πετύχεις το light μακιγιάζ που αρμόζει σε μια βιντεοκλήση.

1. Κάνε το πρωινό skincare που απαιτεί το πρόσωπό σου

Τώρα είναι η ώρα να δώσεις στο δέρμα σου την επιπλέον φροντίδα που χρειάζεται. Άπλωσε έναν ορό βιταμίνης C και κάνε ένα καλό μασάζ που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.

2. Ενυδατική κρέμα με χρώμα

Αν σου αρέσει να χρησιμοποιείς makeup στο πρόσωπο σου go for it, όμως ίσως τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να δοκιμάσεις πρώτα μία ενυδατική κρέμα με χρώμα, η οποία είναι ό,τι πρέπει για να καλύψεις τυχόν ατέλειες που δεν θες να φανούν στην κάμερα. Το μυστικό κρύβεται πίσω από το χρώμα της ενυδατικής, το οποίο πρέπει να είναι ένα τόνο πιο σκούρο από το δέρμα σου, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η κάμερα μας κάνει να φαινόμαστε λίγο «θολοί». Το τρικ αυτό θα δώσει χρώμα στην εικόνα σου!

3. Βάλε concealer

Λίγο concealer κάτω από τα μάτια σου στην απόχρωση του δέρματός σου είτε ελαφρώς πιο ανοιχτή, θα κάνει το δέρμα σου να φανεί πιο «ζωντανό».

4. Χρησιμοποίησε bronzer σε όλη την περίμετρο του προσώπου σου

Το bronzer είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προσθέσεις περισσότερο χρώμα αλλά και ζωντάνια στο δέρμα σου. Η κάμερα πολλές φορές κάνει το πρόσωπό σου να μοιάζει άχρωμο. Για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσεις bronzer σε όλες τις περιοχές που ο ήλιος θα αγκάλιαζε το πρόσωπό σου. Δηλαδή κάτω από τα ζυγωματικά, πάνω από το μέτωπο, κάτω από τη γνάθο αλλά και στην κορυφή της μύτης σου.

5. Ρουζ στα μάγουλα

Το ρουζ στα μάγουλα θα βοηθήσει να αποκτήσεις το φυσικό χρώμα της υγείας και την λάμψη που χρειάζεσαι.

6. Δώσε βάση στα φρύδια σου

Με ένα λεπτό μολύβι ή μία σκιά στην σωστή απόχρωση, συμπλήρωσε τις κενές περιοχές των φρυδιών σου. Τα φρύδια καθορίζουν το πρόσωπο σου και τονίζουν τα μάτια σου, οπότε τα θέλουμε περιποιημένα.

7. Σκιά και μάσκαρα

Η αλήθεια είναι ότι θα σου προτείναμε να μην χρησιμοποιήσεις σκιά παρά μόνο λίγη μάσκαρα για να τονίσεις τα μάτια σου, όμως άμα θες να βάλεις, επέλεξε πολύ ανοιχτές nude αποχρώσεις για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα.

8. Lip Gloss time

Για να ολοκληρώσεις την εμφάνισή σου και να δείχνεις κούκλα μπροστά στο φακό, ευθυγράμμισε τα χείλη σου με ένα μολύβι χειλιών nude χρώματος και στην συνέχεια βάλε το πιο γυαλιστερό lip gloss που έχεις το νεσεσέρ σου.