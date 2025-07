Η RBS Τρίκαλα κάνει δυναμική είσοδο στη νέα εποχή της εστίασης, παρουσιάζοντας το 9Pos Hybrid, ένα καινοτόμο σύστημα παραγγελιοληψίας που ήδη σαρώνει τα καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση που φέρνει την τεχνολογία στο επίκεντρο της καθημερινής λειτουργίας κάθε εστιατορίου, καφέ, μπαρ, αρτοποιείου ακόμη και μεγάλων κέντρων εστίασης! Με ζωντανή σύνδεση με την ΑΑΔΕ χάρη στη χρήση ηλεκτρονικού παρόχου από την ίδια την RBS, το 9Pos Hybrid λειτουργεί χωρίς την ανάγκη φυσικής ταμειακής μηχανής, κάνοντας τις διαδικασίες απλούστερες και απόλυτα συμβατές με την ελληνική νομοθεσία. Ολικός έλεγχος, από την κουζίνα ως τον πελάτη Το σύστημα υποστηρίζει απεριόριστους εκτυπωτές, kitchen display systems (KDS) για άμεση διαχείριση παραγγελιών στην κουζίνα, αλλά και σύνδεση με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες delivery (efood, Box, Wolt, Fagi) για απόλυτο έλεγχο και αυτοματισμό.

QR Menu και kiosk: Η νέα εμπειρία του πελάτη

Το 9Pos Hybrid προσφέρει ψηφιακό κατάλογο (QR Menu) για εύκολη πρόσβαση μέσω κινητού, ενώ υποστηρίζει παραγγελιοληψία από self-service kiosks, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μόνοι τους εύκολα και γρήγορα.

Take Away, Delivery, Τραπέζια: Όλα σε ένα Ανεξαρτήτως του μοντέλου λειτουργίας της επιχείρησης — Take Away, Dine-in ή Delivery — το 9Pos Hybrid προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της, καλύπτοντας κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη, ακόμα και παραγγελίες απευθείας από το τραπέζι, μέσω κινητού ή tablet. Το μέλλον της εστίασης είναι εδώ. Και λέγεται 9Pos Hybrid.

Η RBS Τρίκαλα αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι απλή, έξυπνη και αποδοτική. Με εργαλεία που μειώνουν τον χρόνο εξυπηρέτησης, αυξάνουν την ακρίβεια στις παραγγελίες και προσφέρουν πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο, το 9Pos Hybrid είναι το σύστημα που κάθε σύγχρονη επιχείρηση εστίασης χρειάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το κατάστημα επι της Χαριλάου Τρικούπη 1, Τρίκαλα

Καλέστε στο: 2431 553030