Οι καλύτεροι στιλίστες παγκοσμίως ψηφίζουν τα αγαπημένα τους κουρέματα για το καλοκαίρι του 2019

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή περιμένουμε πως και πως να δούμε ποια χτενίσματα και κουρέματα θα κυριαρχήσουν στον χώρο της ομορφιάς. Τα νέα κουρέματα δεν είναι πάντα…νέα! Πολλές φορές τάσεις από τα παλιά επιστρέφουν και ξαφνικά βλέπουμε παντού ένα κούρεμα που μέχρι πρότινoς αγνοούσαμε παντελώς.

Οι πιο καταξιωμένοι και γνωστοί στιλίστες αποκαλύπτουν ποια χτενίσματα θα γίνουν το απόλυτο must του καλοκαιριού και μπορείς να τα δεις όλα στην παραπάνω gallery.

Σγουρές αφέλειες: Είναι μια τάση που αγαπάμε πολύ γιατί δίνει εύκολα στιλ σε κάθε πρόσωπο. Δοκίμασε να κόψεις για αρχή αφέλειες, και μόλις μακρύνουν αρκετά σγούρυνέ τις.

Βeachy bob: Πρόκειται για το πιο παιχνιδιάρικο καρέ του καλοκαιριού! Το μόνο που έχεις να κάνεις αν έχεις ήδη καρέ μαλλιά είναι να τους δημιουργήσεις πολύ χαλαρούς κυματισμούς για να φτιάξεις αυτό το ωραίο look παραλίας.

Αυστηρό καρέ: Το αυστηρό καρέ είναι ένα ακόμα trend που αγαπάμε πολύ και αρέσει πολύ και στους hair stylists. Μάλιστα μας προτείνουν να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο κοντό.

Wet look: Αν έχεις παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό εμφανίσεις της οικογένειας Kardashian θα έχεις δει την εμμονή τους στο wet look. Τι σημαίνει αυτό; Πως το συγκεκριμένο look θα κυριαρχήσει τους καλοκαιρινούς μήνες και θα βαρεθείς να το βλέπεις.

Μακριές πλεξούδες: Πρόκειται για το πιο εύκολο και βολικό χτένισμα του καλοκαιριού. Το συγκεκριμένο look είδαμε στα shows των Max Mara, Cushnie και Erdem και ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυστηρό.

Βaby bangs: Για το τέλος σου αφήσαμε μια τάση που επιστρέφει από τα παλιά και πρόκειται για τις πολύ κοντές αφέλειες. Αυτό το look το εντοπίσαμε στα shows των Miu Miu, Prada και Dries Van Noten και κυριολεκτικά το λατρέψαμε.

πηγή :https://www.limeandlife.com/content/beauty-lab/hair-nails/oi-kalyteroi-stilistes-pagkosmios-psifizoyn-ta-agapimena-toys