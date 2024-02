Όλες οι γυναίκες αγαπούν τις μπότες τους και έχουμε πάντα πολύ περισσότερα ζευγάρια από αυτά που χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα. Γιατί φυσικά και θέλουμε πλουραλισμό στις εμφανίσεις, ενώ επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντισταθείς σε όλες τις νέες τάσεις που βγαίνουν κάθε χρονιά. Εξάλλου το budget που δίνει κανείς σε ένα νέο ζευγάρι μπότες είναι πάντα ένα budget που πρέπει να βλέπεις σαν επένδυση. Γιατί τις μπότες μπορείς να τις φορέσεις ανά πάσα στιγμή της ημέρας, σε κάθε περίσταση και σχεδόν με όλα τα υπόλοιπα items της ντουλάπας σου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είναι μια κλασική boot lover, αφού σχεδόν καθημερινά τη βλέπουμε να επιλέγει ένα ωραίο ζευγάρι ψηλοτάκουνες μπότες για την πρωινή της εκπομπή Happy Day στον Alpha. Knee high, western ή και biker, η Σταματίνα κάνει συχνά απροσδόκητους συνδυασμούς και μας ξαφνιάζει ευχάριστα με τις επιλογές της. Κάτι αντίστοιχο έγινε και πριν κάποιες μέρες, όταν την είδαμε όχι με ένα αλλά με δύο διαφορετικά ζευγάρια μπότες πάνω από το γόνατο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή λατρεύει τις over the knee boots.

Τις τελευταίες μέρες είδαμε τη Σταματίνα με μία edgy και άκρως sexy διάθεση να επιλέγει δύο ζευγάρια μπότες πάνω από το γόνατο σε vinyl υλικό. Στο πρώτο look της διάλεξε ένα ζευγάρι μαύρες over the knee boots, τις οποίες συνδύασε με mini τζιν φούστα με βολάν σε γκρι απόχρωση, φούξια τοπάκι και μια φούξια ζακέτα με κουμπάκια. Ένα σύνολο πάρα πολύ πρωτότυπο, που σίγουρα ήταν η ευχάριστη νότα της μέρας μας.

Πριν, όμως, από αυτό η αγαπημένη παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Alpha μας έδειξε ένα βραδινό look με ένα mini little back dress με ντραπέ, την πιο επίκαιρη τάση της σεζόν, μαζί με ένα ζευγάρι μπότες πάνω από το γόνατο και πάλι σε vinyl, μόνο που αυτή τη φορά δεν ήταν μαύρες, αλλά μπλε electric. Μία άκρως τολμηρή απόχρωση που κατάφερε να κάνει τη διαφορά σε ένα κατά τα άλλα αναμενόμενο βραδινό outfit.