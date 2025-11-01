Πως να φορέσεις το πιο hot trend σε πανωφόρι για την σεζόν φθινόπωρο 2025.

Είναι γεγονός, οι θερμοκρασίες πέφτουν και η φθινοπωρινή σεζόν κάνει δυναμικά την εμφάνισή της με ένα νέο trend στα πανωφόρια που έρχεται να κυριαρχήσει τους δρόμους των πόλεων. Μιλάμε για τα jackets με ψηλή λαιμόκοψη. Πρόκειται για ένα στυλιστικό statement που συνδυάζει λειτουργικότητα, κομψότητα και μοντέρνο χαρακτήρα, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για τις κρύες μέρες του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Τα high neck jackets ή γνωστά και ως stand collar jackets, διαθέτουν γιακά ή λαιμόκοψη που ανεβαίνει ψηλά στον λαιμό, συχνά φτάνοντας μέχρι το πηγούνι. Μπορεί να είναι σε μορφή φερμουάρ, κουμπιών ή ακόμα και με ελαστικά κορδόνια. Είναι η απόλυτη τάση στα πανωφόρια και υπόσχεται να μας κρατάει ζεστές και να μας δείχνει μοντέρνες.

Δεν σε έχουμε πείσει ακόμα; Δες παρακάτω για ποιους ακόμη λόγους να επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι:

Λειτουργικότητα με στυλ

Τα jackets με ψηλή λαιμόκοψη προσφέρουν ζεστασιά και άνεση, χωρίς να θυσιάζουν την αισθητική. Είναι το είδος πανωφοριού που μπορείς να φορέσεις εξίσου εύκολα στη δουλειά, στη βόλτα ή ακόμα και σε ένα casual night out. Μινιμαλισμός & κομψότητα

Το καθαρό, αυστηρό κόψιμο της ψηλής λαιμόκοψης αποπνέει έναν διακριτικό μινιμαλισμό που ταιριάζει απόλυτα με τις σύγχρονες τάσεις στο street style. Είναι ένα κομμάτι που δένει εύκολα με κάθε outfit. Unisex αισθητική

Είτε πρόκειται για ανδρικά είτε για γυναικεία σχέδια, τα high neck jackets έχουν μια ουδέτερη, διαχρονική εμφάνιση που απευθύνεται σε όλους. Πολλά brands ήδη κυκλοφορούν unisex εκδοχές, δίνοντας έμφαση στην άνεση και τη διαχρονικότητα. Εμπνευσμένα από outdoor & techwear

Το techwear και το urban outdoor look είναι στα πιο hot trends τα τελευταία χρόνια με επιρροές από ορειβατικά και στρατιωτικά ρούχα.

Πώς να φορέσεις ένα high neck jacket όλη μέρα:

Για urban look : Συνδύασε ένα μαύρο high-neck puffer jacket με joggers ή denim jeans και chunky sneakers

: Συνδύασε ένα μαύρο high-neck puffer jacket με joggers ή denim jeans και chunky sneakers Για πιο κομψή εμφάνιση: Επίλεξε ένα μάλλινο jacket με ψηλό γιακά σε γήινη απόχρωση και συνδύασέ το με slim fit παντελόνι και δερμάτινα μποτάκια.

Τα fashion items που πρέπει να έχεις τη μεταβατική περίοδο από καλοκαίρι σε φθινόπωρο

Τα jackets με ψηλή λαιμόκοψη είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην πρακτικότητα και το στυλ. Αν θέλεις να επενδύσεις σε ένα κομμάτι που θα σε κρατήσει ζεστή και θα αναβαθμίσει το φθινοπωρινό σου ντύσιμο, αυτό είναι σίγουρα το πανωφόρι που πρέπει να προσθέσεις στην ντουλάπα σου.

