Σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι τουλάχιστον δύο οι νεκροί και αρκετοί οι τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων είναι πολύ σοβαρά. Το χωριό Βορίζια γάζωσε η αντίπαλη οικογένεια ως αντίποινα για βόμβα που μπήκε σε οικοδομή μιας οικογένειας.

Οι ειδικές δυνάμεις της Αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών και έχουν αποκλείσει το χωριό, αναζητώντας τους δράστες του αιματοκυλίσματος.

Τα πρώτα επίσημα στοιχεία αναφέρουν νεκρούς μια γυναίκα 57 ετών κι έναν 39χρονο άνδρα.

Οι πυροβολισμοί συνεχίζονται σε φαράγγι μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου ενώ στην Κρήτη σπεύδουν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ο αρχηγός του ελληνικού FBI. Εκτός από την ομάδα του FBI, με τον στρατηγό και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., στην Κρήτη μεταβαίνει μεταβαίνει και μία ομάδα ΕΚΑΜ, η οποία θα βρίσκεται μόνιμα στο χωριό για φύλαξη.

Για την πρωτοφανή επίθεση ενημερώθηκε ο υπουργός Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον διοικητή της Αστυνομίας.

Εκτός από το Βενιζέλειο, που ήταν σήμερα το εφημερεύον νοσοκομείο στο Ηράκλειο, τόσο το ΠΑΓΝΗ όσο και μια ιδιωτική κλινική άνοιξαν για να υποδεχθούν τραυματίες του μακελειού που διαδραματίστηκε στα Βορίζια.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ είναι δρακόντεια, για την αποφυγή νέου γύρου αιματοκυλίσματος. Στο Βενιζέλειο, άλλωστε, έξω από τα ΤΕΠ παρατάχθηκαν διμοιρίες ανδρών της αστυνομίας, οι οποίοι δέχθηκαν μπαράζ φραστικών επιθέσεων από συγγενείς θυμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες Υγείας του νομού βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Ο διοικητής του Βενιζελείου νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, επιβεβαίωσε ότι στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ο νεκρός άνδρας και δύο τραυματίες, μία γυναίκα κι ένα μικρό παιδί, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Αιματοκύλισμα για ένα σπίτι

Το πρωτοφανές σκηνικό στήθηκε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία στο χωριό και είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει ένας πραγματικός πόλεμος, με πυρά εκατέρωθεν.

Συγκεκριμένα, οι δύο οικογένειες είχαν παλιά έχθρα και εντάσεις, οι οποίες όμως φαινόταν τα τελευταία χρόνια, να έχουν κοπάσει.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν λόγω κτηματικών διαφορών και συγκεκριμένα επειδή η μία οικογένεια πήγε και αγόρασε έκταση στην περιοχή που έχει εγκατασταθεί η άλλη οικογένεια.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία, που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, σκηνές που παραπέμπουν σε αρχαία τραγωδία επικρατούν και στα Κέντρα Υγείας στην περιοχή. Συγγενείς θρηνούν και ουρλιάζουν, η μητέρα του θύματος λιποθύμησε, ενώ υπήρξε και λεκτική επίθεση και σε αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιστρατευθεί σχεδόν όλη η δύναμη του ΕΚΑΒ.

«Όπου νά ’ναι, θα βγάλουν παιχνίδι»

Σύμφωνα με αναφορές, εδώ και έξι μήνες υπήρχε διάχυτο το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή πως τα Βορίζια «βράζουν».

«Όπου νά ’ναι, θα βγάλουν παιχνίδι». Αυτή ήταν η φράση σε όλα τα στέκια και τα καφενεία της Μεσαράς, που προφανώς είχε διαχυθεί παντού.

Το έτσι κι αλλιώς περίεργο κλίμα φορτίστηκε το καλοκαίρι με την υπόθεση της κατάσχεσης των προβάτων από την αστυνομία του Ρεθύμνου, της επίθεσης στους αστυνομικούς και της προφυλάκισης ανθρώπων της οικογένειας που πρωταγωνίστησε στα σημερινά επεισόδια.

Η πρώτη σφαίρα έφυγε το βράδυ της Παρασκευής με την ανατίναξη της νεοαναγειρόμενης οικοδομής. Σήμερα το πρωί, άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στο χωριό, προειδοποιούσαν μετά τη χθεσινή επίθεση ότι «τις επόμενες μέρες, θα πέσουν κορμιά στο χωριό».

Μέσα σε λίγες ώρες, ο φόβος έγινε πραγματικός εφιάλτης, «γράφοντας» ένα ακόμη μαύρο πρωτοσέλιδο στην πολύ σκοτεινή ιστορία του χωριού, που χρονολογείται από το μακρινό 1953.

Την ιστορία του χωριού «βαραίνει» η υπόθεση του 1953 που το έκανε γνωστό στην Ελλάδα για ένα πολύνεκρο φονικό, με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς και 14 τραυματίες.