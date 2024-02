Ήρθε η ώρα να σου εκμυστηρευτώ κάτι… Μπορεί να αγαπάω το κοντό καρέ και να μην το αλλάζω με τίποτα από την εμφάνισή μου, αλλά δεν σου κρύβω ότι μου αρέσουν πολύ τα πλούσια και μακριά μαλλιά. Τα τελευταία χρόνια, οι τάσεις θέλουν τα short hair να είναι απίστευτα δημοφιλή, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα μακριά μαλλιά δεν είναι super hot. Τα μακριά μαλλιά θα είναι πάντα σύμβολο θηλυκότητας και sex appeal.

Καθημερινά, οι beauty lovers μας δείχνουν μέσα από το Instagram και το TikTok tips που χρησιμοποιούν στην haircare routine τους. Ένα προϊόν που έχουν πάντα μέσα στο νεσεσέρ τους είναι το λάδι μαλλιών. Τα λάδια μαλλιών διαθέτουν όλα τα θρεπτικά οφέλη τα οποία επανορθώνουν τις ξηρές άκρες, μειώνουν την ψαλίδα και το σπάσιμο της τρίχας. Έτσι, βοηθούν τα μαλλιά να μακρύνουν γρήγορα με υγιή και λαμπερό τρόπο.

Haircare is the new skincare!

Τα λάδια μαλλιών δεν χρειάζονται ξέβγαλμα. Τοποθετείς μία με δύο σταγόνες από το προϊόν σε νωπά ή στεγνά μαλλιά. Προσοχή! Αν έχεις λιπαρά μαλλιά απέφυγε τη ρίζα. Εφάρμοσε το προϊόν από τα μήκη μέχρι τις άκρες κάνοντας ελαφρύ μασάζ. Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή τα μαλλιά σου θα αποκτήσουν ένα λείο και λαμπερό φινίρισμα, ενώ οι πλούσιες μυρωδιές που διαθέτουν τα έλαια θα ξεχειλίζουν από τα μαλλιά σου σε κάθε πέρασμά. Έτσι, τα μαλλιά σου θα δείχνουν αναζωογονημένα και υγιή όλη την ημέρα.

Editor’s Choice: 5 προϊόντα ομορφιάς που ξεχωρίσαμε αυτή την εβδομάδα

Haircare is the new skincare! Η υγεία των μαλλιών ξεκινάει από το τριχωτό της κεφαλής. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς προϊόντα (scrubs) τα οποία θα καταπραΰνουν το τριχωτό της κεφαλής και θα του προσφέρουν όλα τα θρεπτικά οφέλη τα οποία θα το βοηθούν να αναπνέει σωστά. Αν λοιπόν, θες μακριά και υγιή μαλλιά, τα hair oils είναι το προϊόν που ψάχνεις! Ρίξε μία ματιά στην παρακάτω gallery για να δεις μερικά από τα καλύτερα λάδια μαλλιών που λατρεύω να χρησιμοποιώ ξανά και ξανά.