Σίγουρα θα έχετε ακούσει τη θεωρία πως η Γη, ο πλανήτης μας, είναι κούφια και στο κέντρο της υπάρχει ένας χαμένος παράδεισος.

Το μακρινό 1864 ο Ιούλιος Βερν έγραψε το «Ταξίδι στο κέντρο της Γης», το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας με έναν τον καθηγητή ορυκτολογίας που φτάνει στο κέντρο του πλανήτη από τον κρατήρα ενός ηφαιστείου στην Ισλανδία.

Και μπορεί να σας φαίνεται (και να είναι προφανώς)… τραβηγμένο σαν σενάριο ωστόσο μερικοί αποφάσισαν η φαντασία του Γάλλου συγγραφέα έκανε χιλιάδες ανθρώπους να πιστεύουν πως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο Ιούλιος Βερν

Η θεωρία της Κοίλης ή Κούφιας Γης

Τι είναι η Κοίλη Γη; Πρόκειται για μια «επιβεβαιωμένη θεωρία», όπως θέλουν οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις του ελληνικού ίντερνετ γι’ αυτή, κατά την οποία η Γη είναι κούφια. Είναι διαμπερής στο εσωτερικό της, καθώς επικοινωνεί με την επιφάνεια μέσω των δύο Πόλων αλλά και με τόσες και τόσες βαθιές σπηλιές.

Σύμφωνα πάντα με τη θεωρία, στα έγκατα του πλανήτη, υπάρχουν στεριές και νερά, ατμόσφαιρα και ήλιος, βουνά και ήπειροι που κατοικούνται από όντα μη ανθρώπινα. Άλλοτε «Κοίλη», άλλοτε «Κούφια» και άλλοτε «Εσωτερική», αυτή η Γη είναι ένας κόσμος τρομακτικός, ένας κόσμος σκοτεινών δυνάμεων που τόσο προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση οι Ναζί, αλλά και κάθε παραστρατιωτική και μυστικιστική ομάδα.

Ο χάρτης της Κοίλης Γης

Το ξεκίνημα της… θεότρελης θεωρίας ξεκίνησε από την Αρχαία Ελλάδα. Για τους προγόνους μας εκεί ήταν ο Άδης, για τον εβραϊκό μυστικισμό ο τόπος όπου κρίνονταν οι θνητές ψυχές, για τους λαούς του ευρωπαϊκού Βορρά ένας από τους 9 κόσμους κ.ο.κ. Μόνο που αυτές οι πρώιμες αντιλήψεις των πολιτισμών της αρχαιότητας είχαν μυθολογική ή μεταφορική καταγωγή.

Έτσι πέρασε στα χρονοντούλαπα της Ιστορίας η υπόθεση της κούφιας Γης μέχρι να έρθει στα τέλη του 17ου αιώνα ο Έντμουντ Χάλεϊ, να ισχυριστεί πως η Γη είναι κούφια στο εσωτερικό της.

Ο Χάλεϊ απέδιδε μέχρι και το Βόρειο Σέλας στην ύπαρξη αυτού του πελώριου κενού στο κέντρο του πλανήτη, λέγοντας πως προερχόταν από τη διαρροή της φωτεινής ατμόσφαιρας της Κοίλης Γης.

Ακόμα και ο σπουδαίος Ελβετός μαθηματικός Λέοναρντ Όιλερ εμφανιζόταν να πίστευε κάτι αντίστοιχο, αν και αυτές οι δοξασίες κατέπεσαν από τα μέσα του 18ου αιώνα ακόμα, όσο η επιστήμη αποκτούσε ολοένα και περισσότερες γνώσεις και όσοι προσπαθούσαν να αποδείξουν τις πεποιθήσεις του Χάλεϊ αποτύγχαναν παταγωδώς.

Οι Βριλ

Όσο για την κοινότητα των Βριλ, οι οποίοι κατοικούν στην Κούφια Γη, κι αυτή γεννήθηκε από ένα γραπτό, ένα μυθιστόρημα του Βρετανού συγγραφέα και πολιτικού Edward Bulwer-Lytton «The Coming Race» του 1871. Το οποίο όταν επανεκδόθηκε είχε και αυτό το Βριλ στον τίτλο («Vril, the Power of the Coming Race»).

Βριλ ήταν τόσο η εξελιγμένη φυλή των υποχθόνιων όσο και η σκοτεινή ενέργειά της, κάτι που άρεσε πολύ στους θεοσοφιστές (όπως την περιβόητη Ρωσίδα Έλενα Μπλαβάτσκι) και μετέτρεψαν τους Βριλ σε αποκρυφιστική αλήθεια εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα.

Η θέσης της Επιστήμης

Η επιστήμη της γεωλογίας, αναφέρει πως ο μανδύας και ο πυρήνας της γεώσφαιρας είναι ένα ασφυκτικό κράμα μάγματος και διάπυρων πετρωμάτων που δεν αφήνουν περιθώρια για κενά. Οι θερμοκρασίες εκεί σκαρφαλώνουν στους 3.677 βαθμούς Κελσίου. Ο υπόγειος ωκεανός που φαντάστηκε ο Βερν υπάρχει μεν, αλλά είναι ένας πυρακτωμένος ωκεανός λιωμένου σιδήρου και νικελίου.

To εσωτερικό της Γης

Επιστημονικά η θεωρία της Κούφιας Γης κατέπεσε ως τα μέσα του 19ου αιώνα και κανείς δεν τη συζητούσε.

Ωστόσο, οι John Cleves Symmes Jr και Jeremiah N. Reynolds διέδωσαν την ύπαρξή της.

Παρά το γεγονός ότι ακόμη και τότε οι απόψεις τους αντιμετωπίζονταν με χλεύη, ο Symmes κατάφερε να φτάσει η ιδέα του για μια εξερευνητική αποστολή στους Πόλους ως το Κογκρέσο. Οι εθνοπατέρες των ΗΠΑ την καταψήφισαν βεβαίως και ένα τέτοιο ταξίδι στο κέντρο της Γης δεν έγινε ποτέ.

Η ιδέα του δεν θα πέθαινε ωστόσο. Πλήθος αποκρυφιστών και θεοσοφιστών τη μετέτρεψαν σε ρυθμιστικό άρθρο πίστης στις μυστικιστικές τους σέχτες και ακόμα και ο Χίτλερ εκεί κατέφυγε όταν κοντοζύγωναν στο Βερολίνο οι Σύμμαχοι! «Οι Γερμανοί κατάφεραν να διαφύγουν στην Κοίλη Γη. Είχαν κάνει μια συμφωνία με τους ανθρώπους της Κοίλης Γης», μας λέει ένας από τους ξακουστούς σύγχρονους προπαγανδιστές της θεωρίας…

Η ανάρτηση που προκάλεσε σάλο

Τον Φεβρουάριο του 2019, μια είδηση τράνταξε συθέμελα ένα καλό κομμάτι του ελληνικού συνωμοσιολογικού ίντερνετ: «Η Κοίλη Γη υπάρχει!» έγραφαν και ξανάγραφαν ένα σωρό ιστοσελίδες, ακολουθούμενο από τη μόνιμη επωδό «Οι επιστήμονες ανακάλυψαν βουνά ψηλότερα από το Έβερεστ σε βάθος 660 χιλιομέτρων».

Το σχετικό δημοσίευμα πατούσε πάνω σε μια επιστημονική σεισμολογική μελέτη, δημοσιευμένη στην έγκριτη επιθεώρηση «Science», η οποία ανακάλυψε σημαντικές γεωλογικές ανωμαλίες στο εσωτερικό της Γης, φτάνοντας ακόμα και σε βάθος 660 χιλιομέτρων.

Η επιστήμη δεν είπε ποτέ πως η μελέτη ανέτρεψε όσα πιστεύει για τον μανδύα και τον πυρήνα του πλανήτη μας. Είπε απλώς πως τα νέα δεδομένα θα συμβάλουν σημαντικά στην καλύτερη κατανόησή μας για τον σχηματισμό και την εξέλιξη της μορφολογίας του πλανήτη.

Τελικά υπάρχει η Κοίλη Γη;

Όχι, όπως δείχνουν όλα τα ευρήματα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κούφια σημεία στον πλανήτη μας αλλά το σενάριο ύπαρξης ενός χαμένου κόσμου κάτω από τα πόδια μας, μοιάζει και είναι αδύνατο.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1193871/h-theoria-tis-koilis-gis-einai-koyfia-sto-kentro-kai-ti-kryvetai-ekei