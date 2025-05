Κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, γιορτάζουμε την ενότητα και την ειρήνη στην Ευρώπη, καθώς η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν», η οποία πριν από 75 χρόνια έθεσε τα θεμέλια της ειρήνης και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία της ΕΕ που γνωρίζουμε σήμερα. Τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2025, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων γιόρτασαν την Ημέρα της Ευρώπης με ένα αφιέρωμα στα προγράμματα Erasmus, τα οποία ενισχύουν τη συνεργασία, την κινητικότητα και την καινοτομία στην εκπαίδευση και συντελούν στη διαμόρφωση ενεργών, συνειδητοποιημένων Ευρωπαίων πολιτών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ομάδα Δράσης του Άξονα 9 του Συλλογικού Προγραμματισμού και της Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας.

Αρχικά, μέσα από μία διαδραστική παρουσίαση οι συμμετέχοντες διεύρυναν τις γνώσεις τους σχετικά με την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιστορία της, τα σύμβολα και τις αξίες της καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει στους πολίτες της.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έντονη πολυμορφία από την οποία χαρακτηρίζεται η ευρωπαϊκή ήπειρος και η Ε.Ε. όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και γλωσσικά και πολιτισμικά, κάτι το οποίο ήταν εμφανές και στον διάκοσμο του περιβάλλοντα χώρου.

Μεταξύ άλλων, είδαμε το σύνθημα της Ε.Ε. «Ενωμένη στην πολυμορφία» σε διάφορες γλώσσες και ακούσαμε την «Ωδή στη Χαρά», τον επίσημο ύμνο της Ε.Ε., που συνέθεσε το 1823 ο Μπετόβεν για την 9η συμφωνία του, μελοποιώντας το ομώνυμο ποίημα του Σίλερ για τη συναδέλφωση των ανθρώπων. Αναφερθήκαμε, επίσης, στο Νόμπελ Ειρήνης που έλαβε η Ε.Ε. το 2012 καθώς και στη σημασία των 12 χρυσών αστεριών της σημαίας της, τα οποία σχηματίζουν κύκλο σε μπλε φόντο και συμβολίζουν τα ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και της αρμονίας ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης.

Στη συνέχεια, ακολούθησε παρουσίαση για τα προγράμματα ERASMUS στη σχολική εκπαίδευση ενώ έγινε αναφορά και στις δυνατότητες που παρέχουν μετά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρουσιάστηκαν δείγματα δουλειάς και δραστηριοτήτων από προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στο Μουσικό Σχολείο τα τελευταία χρόνια, όπως το «Going for Green, Going for Ever» και το «Les Petits Travailleurs d’Europe Explorent les Métiers Verts d’Avenir», τα οποία είχαν ως στόχο τη γνωριμία με τα πράσινα – βιώσιμα επαγγέλματα και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ακολουθώντας τις προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus και της Ε.Ε..

Εστιάσαμε στα πλεονεκτήματα και τα οφέλη των προγραμμάτων Erasmus και το βασικό ερώτημα που τέθηκε ήταν αν τελικά αξίζει η συμμετοχή σε αυτά. Η απάντηση ήταν βέβαια ένα τεράστιο «Ν Α Ι !!!» που … ακούστηκε ομόφωνα από όλους τους ωφελούμενους.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να περιγράψουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο την εμπειρία τους και να παρουσιάσουν τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους. Παρότρυναν δε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τους παραβρισκόμενους να μη διστάσουν να πάρουν μέρος σε Προγράμματα Erasmus, είτε αρπάζοντας την ευκαιρία όταν τους δοθεί είτε αναζητώντας και αξιοποιώντας οι ίδιοι τις δυνατότητες που παρέχονται από την Ε.Ε..

Τη βιντεοσκοπημένη μαρτυρία τους και τη θετική τους εμπειρία μοιράστηκαν μαζί μας και απόφοιτοι του Μουσικού Σχολείου, οι οποίοι είχαν τη χαρά να συμμετάσχουν και να ωφεληθούν στο παρελθόν από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του σχολείου μας. Όλοι τους εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την ευκαιρία που τους δόθηκε και ευχαρίστησαν το Μουσικό Σχολείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τη γιορτή έκλεισαν οι μικροί Ευρωπαίοι μουσικοί μας με ένα μήνυμα που συνάδει με τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει η Ε.Ε., μέσα από το τραγούδι «We are the world», σύμβολο αλληλεγγύης, ενότητας και αγάπης, καθώς γράφτηκε με σκοπό την ευαισθητοποίηση για την πείνα στην Αιθιοπία και την αντιμετώπισή της και ένωσε όλους τους θρυλικούς καλλιτέχνες της εποχής για την ηχογράφησή του.

«Εμείς είμαστε ο κόσμος, εμείς είμαστε τα παιδιά

Εμείς είμαστε αυτοί που θα δημιουργήσουμε ένα φωτεινότερο αύριο …

… Είναι αλήθεια!

Θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μόνο εσύ κι εγώ!»

Για την Ομάδα Δράσης του Άξονα 9

Ευαγγελία Σύρρου

Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων