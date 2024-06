Ο Γιώργος Σαμπάνης πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Story – Under the Stars στα Τρίκαλα, την Παρασκευή 28 Ιουνίου. Η συναυλία ήταν μέρος της καλοκαιρινής του περιοδείας “Λες και με Ξέρεις” και προσέλκυσε πλήθος θαυμαστών, που ήρθαν να απολαύσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια σε μια μαγευτική βραδιά κάτω από τα αστέρια​ στο story under the stars​.

Ο Σαμπάνης, γνωστός για την ενέργεια και το πάθος του στη σκηνή, κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό με μια σειρά από επιτυχίες του, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ζωντάνια και ενθουσιασμό​. Ενώ η Κλαύδια συμπλήρωσε το πρόγραμμα σε μια βραδιά που συζητήθηκε.