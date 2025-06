Τα Summer Parties στο TERROIR Bar Restaurant ανεβάζουν ρυθμούς την Παρασκευή 04 Ιουλίου με τον Christos CJS Sarakatsianos στα decks!

Cocktails, θέα που σε καθηλώνει & μουσική που σε ξεσηκώνει! Παρασκευή 04/07 στις 21:00 στη βεράντα του TERROIR Bar Resaurant.

Be there. Feel the vibe. Dance the night away!