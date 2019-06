Γιατί να κάνεις FUE

Η τεχνική FUE είναι ένα ακόμα «σύγχρονο όπλο» στη φαρέτρα ενός εξειδικευμένου ιατρού που βοηθά τους ενδιαφερόμενους να αντιμετωπίσουν την τριχόπτωση οριστικά. Μπορεί, όμως, να μετατραπεί σε «επικίνδυνο όπλο» στα χέρια μη-ιατρών, με καταστροφικά αποτελέσματα στην εμφάνιση και στην ψυχολογία του ενδιαφερόμενου.

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης, MD, PhD, είναι πιστοποιημένος χειρουργός στη μεταμόσχευση μαλλιών, μέλος της ISHRS και Πρόεδρος της ΕΛΑΜΑΤ (Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού). Είναι επίσης, ο μοναδικός Έλληνας ιατρός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστοποιητικού Ιατρικού οργανισμού American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS).

Του ζητήσαμε να μας απαντήσει στο ερώτημα: «Γιατί να επιλέξει κάποιος την τεχνική FUE και τι θα πρέπει να προσέξει».

Ε: Γιατί να κάνει κάποιος μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE;

Dr. Αναστασάκης: Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κάνει κάποιος FUE και οι λόγοι αυτοί πρέπει να είναι ιατρικοί και μόνο.

Άτομα που έχουν «χοντρά» τριχοθυλάκια και μικρές ανάγκες σε μοσχεύματα – μέχρι 1500 τριχοθυλάκια – θεωρώ πως είναι οι πιο κατάλληλοι υποψήφιοι. Τα χοντρά τριχοθυλάκια αντέχουν την ταλαιπωρία της τεχνικής FUE. Επιπλέον, η μικρή ανάγκη σε μοσχεύματα σημαίνει πως δεν θα αφήσει ο ιατρός υπερβολικά πολλές μικρο-ουλές στη δότρια περιοχή.

Συν τοις άλλοις, η τεχνική FUE είναι μια πρώτης τάξεως επιλογή για άνδρες νεαρής ηλικίας γιατί: α) η «επιθετική» επούλωση που τυπικά έχουν οι νέοι άνδρες μπορεί να έχει αισθητικές συνέπειες στη δότρια περιοχή, αν χρησιμοποιηθεί η τεχνική FUT, β) θα μπορούν να κόβουν τα μαλλιά τους λίγο πιο κοντά από ότι με την τεχνική FUT, κάτι που οι νέοι το προτιμούν.

Η τεχνική FUE είναι, επίσης, μια πολύ καλή επιλογή όταν δεν υπάρχει ελαστικότητα στη δότρια περιοχή, είτε λόγω τύπου δέρματος είτε λόγω παλαιότερων μεταμοσχεύσεων. Αξίζει να τονιστεί ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή για επαγγελματίες αθλητές που πρέπει να επιστρέψουν σύντομα σε βαριές προπονήσεις. Τέλος, η τεχνική FUE είναι ιδανική όταν θέλουμε να μεταμοσχεύσουμε τριχοθυλάκια σε περιοχές, όπως γένια, φρύδια κ.α.

Ε: Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, κάποιος να θέλει να κάνει FUE, αλλά τελικά να μην είναι κατάλληλος υποψήφιος;

Dr. Αναστασάκης: Έχει τύχει πολλές φορές να έρθουν 2 φίλοι ή συγγενείς μαζί στο ιατρείο μου για ενημέρωση, να βρίσκονται και οι δύο σε παρόμοιο στάδιο τριχόπτωσης, και όμως στον έναν να πω ότι είναι κατάλληλος για την τεχνική FUE, ενώ στον άλλον να αρνηθώ να του κάνω μεταμόσχευση με την τεχνική FUE.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό. Κάποιος μπορεί να έχει λεπτά μαλλιά, που μπορεί να μην αντέξουν την ταλαιπωρία των τριχοθυλακίων στο FUE. Σε κάποιον άλλον μπορεί τα τριχοθυλάκια να είναι παραταγμένα με τέτοιον τρόπο, ώστε «εκριζώνοντάς» τα στην ουσία να καταστρέφονται τα γειτονικά. Αντίθετα, σε κάποιον άλλον, τα τριχοθυλάκια μπορεί να είναι μαζεμένα σαν μικρά μπουκετάκια και να μπορείς να τα πάρεις εύκολα με το FUE, εξασφαλίζοντας την μετέπειτα ακέραιη επιβίωσή τους.

Έχει τεράστια σημασία η πλήρης ενημέρωση και η εξατομικευμένη διάγνωση του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να έχει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα στη μεταμόσχευση μαλλιών. Ακόμα πιο σημαντική είναι η εξατομικευμένη μεταμόσχευση μαλλιών! Δυστυχώς, σε πολλές «κλινικές» που διαφημίζονται στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο δεν γίνεται τίποτα από αυτά.

Δυστυχώς, υπάρχουν χώροι στους οποίους οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μόνο από πωλητές για μια ιατρική πράξη και αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι επικίνδυνο να μπαίνει ο ασθενής σε μία χειρουργική αίθουσα και να μη γνωρίζει αν τελικά είναι ιατρός αυτός που θα του χορηγήσει τοπική αναισθησία, που θα χρησιμοποιήσει χειρουργικά εργαλεία και θα κάνει χειρουργικές πράξεις πάνω στο κεφάλι του!

Αντίθετα, στην κλινική μου, ενημερώνω προσωπικά κάθε ενδιαφερόμενο που έρχεται στο ιατρείο μου. Όσους κρίνω κατάλληλους για μεταμόσχευση μαλλιών, τους χειρουργώ προσωπικά εγώ και μόνον εγώ.

Έχω εξειδικευτεί και στις 3 τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, FUT, FUE και Body Hair FUE και είμαι ο πλέον κατάλληλος να προτείνω στον κάθε ασθενή εξατομικευμένα την τεχνική -ή το συνδυασμό τεχνικών- που θα του εξασφαλίσει ένα άριστο, πυκνό και πάνω απ’ όλα 100% φυσικό αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό στοιχείο που εκτιμούν οι ασθενείς μου είναι ότι εξηγώ όλες τις παραμέτρους που συνυπολόγισα προκειμένου να προτείνω τη μία ή την άλλη τεχνική, ώστε ο ασθενής να «εκπαιδεύεται» και να καταλαβαίνει το «γιατί». Ο σωστός ιατρός πρέπει να εξηγεί και να τεκμηριώνει, η εποχή του «ιατρού-αυθεντία» πρέπει να τελειώνει.

Ε: Όμως, γενικά υπάρχει η αντίληψη ότι η τεχνική FUE είναι μια τεχνική χωρίς ουλές και ταλαιπωρία. Δεν ισχύει, δηλαδή, κάτι τέτοιο;

Dr. Αναστασάκης: Αυτός ο μύθος έχει άμεση σχέση με τις κακές προωθητικές ενέργειες σχετικά με την τεχνική FUE, με μοναδικό σκοπό να θησαυρίζουν οι επιτήδειοι που έχουν κλινικές χωρίς ιατρούς, στις οποίες χειρουργούν από νοσηλευτές μέχρι και… κομμωτές!

Διαβάζω καθημερινά διαφημίσεις για μεταμόσχευση μαλλιών FUE… «αναίμακτη», «ακούρευτη», «χωρίς ουλές και σημάδια». Πράγματι, μπορεί κάποιος να κουρεύει τα μαλλιά του λίγο πιο κοντά αν υποβληθεί σε μια άριστη μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE. Στις κλινικές αυτές, όμως, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αυτό δεν ισχύει! Αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις «κλινικές» είναι ότι οι χιλιάδες ουλές που έχουν μείνει από τα σημεία που έχουν εξαχθεί τα τριχοθυλάκια θα φαίνονται, δίνοντας μια εικόνα «σκοροφαγωμένη». Το χειρότερο είναι πως, επειδή το προσωπικό που κάνει αυτές τις «επεμβάσεις» είναι ανειδίκευτο και εντελώς άσχετο με τις σωστές χειρουργικές πρακτικές χειρισμού των μοσχευμάτων, τελικά δεν φυτρώνει και σχεδόν κανένα από τα τριχοθυλάκια που μεταμοσχεύθηκαν. Καθημερινά βλέπω στο ιατρείο μου περιστατικά τέτοιων αποτυχημένων μεταμοσχεύσεων με την τεχνική FUE. Περιστατικά με κατεστραμμένη δότρια περιοχή και με άδειο κεφάλι!

Φυσικά, δεν φταίει η τεχνική! Φταίνε αυτοί που την κάνουν λάθος, επειδή δεν είναι καν ιατροί, επειδή δεν ξέρουν πώς να την κάνουν σωστά. Η τεχνική FUE, όταν γίνεται σωστά και με προσεκτική επιλογή ασθενών, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική.

Ε: Αναφερθήκατε στον όρο «ακούρευτο» FUE, λέξη που ακούγεται συχνά τελευταία. Μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια γι’ αυτή την τεχνική;

Dr. Αναστασάκης: Όντως, το ακούρευτο FUE είναι κάτι που έχει διαφημιστεί πολύ τελευταία. Πολλές κλινικές διατείνονται ότι κάνουν ακούρευτες συνεδρίες FUE και μάλιστα χιλιάδων τριχοθυλακίων με … «τρομερή επιτυχία». Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν είναι αληθινό ούτε εφικτό, ειδικά όταν πρέπει να γίνει λήψη μεγάλου αριθμού τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή. Ακολούθως θα σας εξηγήσω γιατί:

Κανονικά στο FUE θα πρέπει να ξυριστεί ολόκληρη η δότρια περιοχή, ώστε τα τριχοθυλάκια να αφαιρεθούν με όσο μεγαλύτερη απόσταση γίνεται το ένα από το άλλο, προκειμένου να μην φαίνονται οι μικροσκοπικές ουλές που αναγκαστικά θα παραμείνουν. Στην «ακούρευτη συνεδρία», στις κλινικές αυτές ξυρίζεται μόνο μια στενή περιοχή (με σκοπό να καλύπτεται από τα μαλλιά που βρίσκονται από πάνω), τα τριχοθυλάκια αφαιρούνται αναγκαστικά το ένα πολύ κοντά στο άλλο, με αποτέλεσμα η περιοχή να καταλήγει εξαιρετικά αραιωμένη. Προκειμένου να μην ξεχωρίζει η αραιωμένη περιοχή από την από πάνω και την από κάτω που είναι πυκνές περιοχές, χρειάζεται να αφήσει κάποιος τα μαλλιά του μακριά.

Σε κάποιες κλινικές με εξειδικευμένους ιατρούς στο εξωτερικό εφαρμόζεται πραγματικά «ακούρευτο FUE» σε ολόκληρο το κεφάλι, πού όντως μπορεί να έχει αποτέλεσμα ίδιο με το τυπικό FUE, χωρίς κανείς να κουρέψει τα μαλλιά του σε κανένα σημείο. Όμως, οι ιατροί που εφαρμόζουν αυτή την τεχνική χρεώνουν 2 και 3 φορές ακριβότερα την τεχνική αυτή και συμφωνώ απόλυτα με την αυξημένη χρέωση, διότι είναι πολύ πιο χρονοβόρο και δύσκολο για τον ιατρό.

Δυστυχώς, οι κλινικές που διαφημίζουν… ακούρευτο FUE -που εκτελείται τελικά από μη ιατρούς- ξυρίζουν απλώς «λωρίδες» της δότριας περιοχής και το τελικό αποτέλεσμα είναι αισθητικά απαράδεκτο!

Η τεχνική με τις λωρίδες που εφαρμόζουν οι κλινικές αυτές και την ονομάζουν «ακούρευτο FUE» μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν κάποιος χρειάζεται γύρω στα 100 – 200 τριχοθυλάκια, ικανά να αποκαταστήσουν τα φρύδια ή τις άκρες από το μουστάκι. Στην κλινική μου δεν την εφαρμόζω σε καμία άλλη περίπτωση. Θα πρότεινα σε κάθε ενδιαφερόμενο για «ακούρευτο FUE» να ρωτήσει πώς ακριβώς η εκάστοτε «κλινική» το εφαρμόζει και αν εφαρμόζει τεχνική με «λωρίδες» να το αποφύγει.

Ε: Πώς μπορεί, επομένως, ένας ενδιαφερόμενος να κάνει σωστή επιλογή τεχνικής;

Dr. Αναστασάκης: Η σωστή επιλογή έχει να κάνει με τον ιατρό που θα επιλέξει και όχι με το ποια τεχνική θα επιλέξει. Το σημαντικό είναι ο ιατρός που θα επισκεφθεί να γνωρίζει και να εφαρμόζει αποδεδειγμένα και τις τρεις τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών. Μόνο τότε θα μπορεί να τον συμβουλέψει ποια είναι η καλύτερη για την δική του περίπτωση και πώς θα μπορέσει να του δώσει ένα φυσικό και πυκνό αποτέλεσμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν βλέπουν μια εμμονική προσήλωση μόνο σε μία τεχνική, γιατί δυστυχώς αυτό δείχνει ότι στο συγκεκριμένο χώρο εφαρμόζουν μόνο τη μία τεχνική, διότι μόνο αυτή γνωρίζουν.

Όταν ο μοναδικός στόχος των ιατρών που κάνουν μεταμοσχεύσεις μαλλιών είναι τα άριστα αποτελέσματα, οφείλουν να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν όλες τις τεχνικές της σύγχρονης μεταμόσχευσης μαλλιών. Η αποκατάσταση της εικόνας των μαλλιών με ένα αποτέλεσμα πυκνό και φυσικό, δεν βελτιώνει μόνο αισθητικά την εμφάνιση του ενδιαφερόμενου αλλά κυρίως την ψυχολογία του. Μία επέμβαση, λοιπόν, όπως αυτή της μεταμόσχευσης μαλλιών, που δεν είναι ούτε επείγουσα ούτε ζωτικής σημασίας από ιατρικής άποψης, οφείλει να προσφέρει στον ενδιαφερόμενο ένα άριστο αποτέλεσμα και όχι να του δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που είχε πριν!

Όσοι ενδιαφέρεστε για μεταμόσχευση μαλλιών, μη βιαστείτε να αποφασίσετε. Συναντήστε και μιλήστε με εξειδικευμένους στη μεταμόσχευση μαλλιών ιατρούς και επιλέξτε εκείνον τον ιατρό για τον οποίο πραγματικά θα καταλάβετε οτι έχει κατανοήσει τις ανάγκες σας και σας έχει εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια κάθε βήμα της επέμβασης της μεταμόσχευσης μαλλιών.

Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης, MD, PhD, Χειρουργός Κεφαλής-Τραχήλου, είναι εξειδικευμένος Χειρουργός Αποκατάστασης Τριχωτού, member of the Board of Directors ABHRS, ISHRS member & Πρόεδρος της ΕΛΑΜΑΤ (Ελληνική Ακαδημία Μεταμόσχευσης & Αποκατάστασης Τριχωτού). Για περισσότερες πληροφορίες κλείστε ένα ραντεβού με τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη, MD, PhD, στο ιατρείο του, Λεωφ. Κηφισίας 312 & Παλαιολόγου 1 στο Χαλάνδρι, καθημερινά κατόπιν ραντεβού στο 210-8011000.

