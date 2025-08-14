Καθώς μεγαλώνουμε, είναι συχνό φαινόμενο να μαλακώνει η κοιλιά μας και να χάνεται ο γραμμωμένος κορμός που είχαμε στα νιάτα μας. Και δεν φταίει μόνο η κακή διατροφή ή η έλλειψη άσκησης. Νέα επιστημονική μελέτη εξηγεί ότι υπάρχει βιολογικός λόγος πίσω από αυτή την αλλαγή.

Γιατί αυξάνεται το λίπος καθώς μεγαλώνουμε;

Η έρευνα προέρχεται από το City of Hope, ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα για τον καρκίνο και τον διαβήτη στις ΗΠΑ. Οι επιστήμονες εκεί εντόπισαν έναν νέο τύπο βλαστοκυττάρων που ενεργοποιείται στη μέση ηλικία και παράγει γρήγορα νέα λιποκύτταρα, ειδικά στην περιοχή της κοιλιάς.

Αυτά τα κύτταρα ονομάζονται δεσμευμένα προλιποκύτταρα ειδικά για την ηλικία ή CP-As. Δεν υπάρχουν στα νεαρά άτομα, αλλά εμφανίζονται καθώς το σώμα γερνά.

«Ανακαλύψαμε ότι η γήρανση προκαλεί την εμφάνιση ενός νέου τύπου ενήλικων βλαστοκυττάρων και ενισχύει τη μαζική παραγωγή νέων λιποκυττάρων από τον οργανισμό, ιδιαίτερα γύρω από την κοιλιά», εξηγεί η Dr. Qiong (Annabel) Wang, ερευνήτρια και καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στο City of Hope.

Το κλειδί αυτής της διαδικασίας είναι ένα σηματοδοτικό μονοπάτι στο σώμα μας που ονομάζεται LIFR. Αυτό το μονοπάτι ενεργοποιεί τα CP-A κύτταρα και τα ωθεί να παράγουν νέο λίπος. Ενώ στους νέους αυτό το σήμα δεν είναι απαραίτητο, στους μεγαλύτερους είναι βασικό για τη δημιουργία λίπους.

Οι ερευνητές έκαναν πειράματα με ποντίκια και διαπίστωσαν ότι τα προγονικά κύτταρα λίπους (APCs) από ηλικιωμένα ποντίκια μπορούσαν να δημιουργήσουν τεράστιες ποσότητες νέων λιποκυττάρων, ακόμα και όταν μεταμοσχεύονταν σε νεαρά ποντίκια. Το αντίστροφο δεν ίσχυε.

«Αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι η κοιλιά μας μεγαλώνει με την ηλικία λόγω της υψηλής παραγωγής νέων λιποκυττάρων από τα APCs», σημειώνει ο Dr. Adolfo Garcia-Ocana, επικεφαλής του Τμήματος Μοριακής & Κυτταρικής Ενδοκρινολογίας στο City of Hope.

Η ομάδα χρησιμοποίησε τεχνικές γενετικής ανάλυσης για να δει τι συμβαίνει στα κύτταρα σε διαφορετικές ηλικίες. Βρήκαν ότι οι APCs «ξυπνούν» στη μέση ηλικία και αποκτούν νέα ικανότητα: να μετατρέπονται σε CP-As και να παράγουν λίπος σε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό απ’ ό,τι στους νέους.

Αφού οι επιστήμονες εντόπισαν τα CP-A κύτταρα στα ποντίκια, ήθελαν να δουν αν ισχύει το ίδιο και στους ανθρώπους. Χρησιμοποιώντας δείγματα ανθρώπινου λιπώδους ιστού, ανέλυσαν τα APCs (προγονικά λιποκύτταρα) σε άτομα διαφόρων ηλικιών.

Η μελέτη επιβεβαιώνει το ίδιο μοτίβο και στους ανθρώπους

Και βρήκαν το ίδιο μοτίβο: οι μεσήλικες άνθρωποι είχαν πολύ περισσότερα CP-As απ’ ό,τι οι νεότεροι. Αυτά τα κύτταρα ήταν ιδιαίτερα ικανά να δημιουργούν νέα λιποκύτταρα, ενισχύοντας το κοιλιακό λίπος με την ηλικία.

«Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία του ελέγχου του σχηματισμού νέων λιποκυττάρων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας που σχετίζεται με την ηλικία», αναφέρει η Dr. Wang.

Το μονοπάτι LIFR, που είχε ήδη φανεί σημαντικό στα ποντίκια, επιβεβαιώθηκε και στους ανθρώπους. Όταν οι επιστήμονες μπλόκαραν το LIFR, τα CP-A κύτταρα σταματούσαν να παράγουν νέο λίπος. Μάλιστα, όταν έδωσαν σε ποντίκια μεσήλικα ένα φάρμακο που αναστέλλει αυτό το μονοπάτι, η συσσώρευση κοιλιακού λίπους σταμάτησε.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι το LIFR παίζει κρίσιμο ρόλο στην ενεργοποίηση των CP-As για να δημιουργήσουν νέα λιποκύτταρα και να επεκτείνουν το κοιλιακό λίπος στα μεγαλύτερα σε ηλικία ποντίκια», επισημαίνει η Wang.

Μπορεί η επιστήμη να το αντιμετωπίσει;

Τα ευρήματα δίνουν ελπίδα για τη δημιουργία νέων θεραπειών στο μέλλον, που θα στοχεύουν συγκεκριμένα τα CP-A κύτταρα. Αν οι επιστήμονες καταφέρουν να ελέγξουν αυτά τα κύτταρα, ίσως μπορέσουν να βοηθήσουν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να διατηρήσουν υγιές σωματικό βάρος και μεταβολισμό.

Η έρευνα δείχνει επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον: ενώ τα περισσότερα ενήλικα βλαστοκύτταρα “γερνούν” και γίνονται λιγότερο δραστήρια, τα APCs κάνουν το αντίθετο. Ενεργοποιούνται και επιταχύνουν τη λειτουργία τους. Αυτό κάνει το κοιλιακό λίπος ένα από τα λίγα πράγματα στο σώμα που αυξάνεται ενεργά με την ηλικία.

«Η κατανόηση του ρόλου των CP-As στις μεταβολικές διαταραχές και του τρόπου εμφάνισής τους κατά τη γήρανση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες ιατρικές λύσεις για τη μείωση του κοιλιακού λίπους και τη βελτίωση της υγείας και της μακροζωίας», τονίζει η Wang.

Η μελέτη υπογράφεται από τους ερευνητές Guan Wang (City of Hope) και Gaoyan Li (UCLA) και δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Science.

