Ενώ διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν στη δυσκοιλιότητα (όπως η χαμηλή πρόσληψη υγρών, οι καθιστικές συνήθειες ή ορισμένα φάρμακα) η διατροφή παραμένει ένα από τα πιο τροποποιήσιμα και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανακούφιση. Το πρωινό, ειδικότερα, θέτει τον τόνο για την πεπτική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τι πρέπει να τρώτε το πρωί για να υποστηρίξετε την κανονικότητα του εντέρου, συμπεριλαμβανομένων διατροφικών συνδυασμών που διεγείρουν την υγιή γαστρεντερική κίνηση.

Ποιες τροφές πρωινού βοηθούν στην ανακούφιση από τη χρόνια δυσκοιλιότητα;

Οι καλύτερες τροφές πρωινού για τη χρόνια δυσκοιλιότητα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, είναι πλούσιες σε περιεκτικότητα σε νερό και βοηθούν στην τόνωση του γαστροκολικού αντανακλαστικού.

Το γαστροκολικό αντανακλαστικό είναι η φυσική αντίδραση του σώματος στο φαγητό, προκαλώντας εντερικές συσπάσεις. Ένα ισορροπημένο πρωινό, που υποστηρίζει αυτό το αντανακλαστικό, μπορεί να ενισχύσει τον σχηματισμό και τη διέλευση των κοπράνων.

Τα συστατικά ενός καλού τέτοιου πρωινού περιλαμβάνουν:

Δημητριακά πλούσια σε φυτικές ίνες (όπως βρώμη ή ψωμί ολικής αλέσεως)

Φρούτα με φλούδα (π.χ. μήλα, αχλάδια, ακτινίδια)

Αλεσμένος λιναρόσπορος ή σπόροι chia για επιπλέον φυτικές ίνες και βλεννώδη συστατικά

Γιαούρτι ή κεφίρ με ζωντανές καλλιέργειες για ισορροπία της μικροχλωρίδας (μικροβίωμα) του εντέρου

Ζεστά υγρά (π.χ. νερό ή αφεψήματα βοτάνων) για την ενυδάτωση του παχέος εντέρου

Ένας συνδυασμός αυτών των στοιχείων βελτιώνει τη συνοχή των κοπράνων και προάγει την ευκολότερη κένωση.

Τι περιέχει ένα φιλικό προς τη δυσκοιλιότητα πρωινό;

Ένα υποστηρικτικό πρωινό συνδυάζει φυτικές ίνες, υγρά και προβιοτικά, για να διεγείρει την κινητικότητα του εντέρου και να μαλακώσει τα κόπρανα.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα δομής πρωινού που ανακουφίζει από τη δυσκοιλιότητα:

Συστατικό Παραδείγματα Όφελος για την κανονικότητα του εντέρου Δημητριακά ολικής αλέσεως Βρώμη, ψωμί σίκαλης, μούσλι ολικής αλέσεως Αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων μέσω αδιάλυτων φυτικών ινών Φρούτα Ακτινίδιο, δαμάσκηνα, σύκα, αχλάδια (με τη φλούδα) Παρέχουν διαλυτές φυτικές ίνες και σορβιτόλη για ωσμωτική δράση Σπόροι Αλεσμένος λιναρόσπορος, σπόροι chia μουλιασμένοι όλη τη νύχτα Προσθέτει φυτικές ίνες και σχηματίζει ένα γλοιώδες υλικό, που διευκολύνει τη διέλευση των κοπράνων στο έντερο Γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση Γιαούρτι, κεφίρ με ζωντανές καλλιέργειες Υποστηρίζουν τα ευεργετικά βακτήρια και την κινητικότητα του εντέρου Υγρά Ζεστό νερό, φυτικά τσάγια (π.χ., μάραθος) Μαλακώνει τα κόπρανα και διεγείρει τις εντερικές συσπάσεις

Η κατανάλωση πρωινού εντός 30-60 λεπτών από το ξύπνημα βοηθά στην μεγιστοποίηση του γαστροκολικού αντανακλαστικού, ειδικά όταν ακολουθείται από ήπια δραστηριότητα.

Υπάρχουν συγκεκριμένα φρούτα ή δημητριακά που λειτουργούν καλύτερα;

Ναι. Ορισμένα φρούτα και δημητριακά έχουν δείξει ανώτερα αποτελέσματα στη βελτίωση της συχνότητας και της υφής των κοπράνων σε άτομα με δυσκοιλιότητα.

Συνιστώμενα φρούτα:

Ακτινίδιο: Περιέχει ακτινιδίνη, ένα ένζυμο που βελτιώνει τη συχνότητα των κενώσεων

Περιέχει ακτινιδίνη, ένα ένζυμο που βελτιώνει τη συχνότητα των κενώσεων Δαμάσκηνα: Πλούσια σε φυτικές ίνες και σορβιτόλη, η οποία έχει ήπια καθαρτική δράση

Πλούσια σε φυτικές ίνες και σορβιτόλη, η οποία έχει ήπια καθαρτική δράση Αχλάδια και μήλα (με τη φλούδα): Πλούσια σε πηκτίνη και περιεκτικότητα σε νερό

Συνιστώμενα δημητριακά:

Βρώμη: Πλούσια σε βήτα-γλυκάνες, οι οποίες υποστηρίζουν τόσο τις διαλυτές φυτικές ίνες όσο και την υγεία του εντέρου

Πλούσια σε βήτα-γλυκάνες, οι οποίες υποστηρίζουν τόσο τις διαλυτές φυτικές ίνες όσο και την υγεία του εντέρου Σίκαλη και κριθάρι: Πλούσια σε ζυμώσιμες ίνες, που τροφοδοτούν το υγιές μικροβίωμα

και Πλούσια σε ζυμώσιμες ίνες, που τροφοδοτούν το υγιές μικροβίωμα Δημητριακά ολικής αλέσεως (χαμηλή περιεκτικότητα σε προσθήκη ζάχαρης): Προάγουν την αύξηση του όγκου των κοπράνων και την περισταλτική λειτουργία

Αυτές οι επιλογές υποστηρίζουν την κινητικότητα του εντέρου μέσω ενός συνδυασμού μηχανικών, ωσμωτικών και μικροβιακών επιδράσεων.

Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγονται το πρωί;

Ορισμένες τροφές μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της δυσκοιλιότητας επιβραδύνοντας την πέψη, προκαλώντας αφυδάτωση ή διαταράσσοντας την ισορροπία του εντέρου.

Τρόφιμα που πρέπει να περιορίσετε ή να αποφύγετε στο πρωινό:

Επεξεργασμένα δημητριακά (λευκό ψωμί, αρτοσκευάσματα, δημητριακά χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)

(λευκό ψωμί, αρτοσκευάσματα, δημητριακά χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες) Επεξεργασμένα κρέατα ή τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά (μπέικον, λουκάνικο)

ή τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε (μπέικον, λουκάνικο) Σκληρά τυριά ή υπερβολικά ζωικά λίπη

ή υπερβολικά ζωικά Ροφήματα με καφεΐνη χωρίς επαρκές συνοδευτικό νερό

χωρίς επαρκές συνοδευτικό Συνδυασμοί με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη (π.χ. γιαούρτια με ζάχαρη)

Αυτά τα τρόφιμα μπορεί να μειώσουν την εντερική διέλευση, να μεταβάλουν την εντερική χλωρίδα ή να συμβάλουν στην ξηρότητα των κοπράνων, ειδικά σε ήδη υποτονικά συστήματα.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορεί η παράλειψη του πρωινού να επιδεινώσει τη δυσκοιλιότητα;

Ναι. Η παράλειψη του πρωινού μπορεί να αμβλύνει το γαστροκολικό αντανακλαστικό, μειώνοντας τις φυσικές εντερικές συσπάσεις που βοηθούν στην έναρξη των κενώσεων το πρωί.

Είναι ο καφές χρήσιμος ή επιβλαβής για τη δυσκοιλιότητα;

Η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να διεγείρει τις κενώσεις σε ορισμένα άτομα. Ωστόσο, εάν δεν συνδυαστεί με νερό, μπορεί να συμβάλει στην αφυδάτωση, η οποία μπορεί να επιδεινώσει τη δυσκοιλιότητα.

Πρέπει να λαμβάνω συμπληρώματα φυτικών ινών με το πρωινό;

Εάν η διατροφή σας δεν έχει επαρκείς φυτικές ίνες, συμπληρώματα όπως το ψύλλιο μπορούν να προστεθούν στο πρωινό υπό ιατρική καθοδήγηση. Γενικά προτιμώνται οι ολόκληρες τροφές.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να βελτιωθεί η δυσκοιλιότητα με αλλαγές στη διατροφή;

Οι περισσότεροι παρατηρούν βελτιώσεις σε 3-7 ημέρες με πρωινά γεύματα πλούσια σε φυτικές ίνες και υγρά. Οι σοβαρές ή χρόνιες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο και να απαιτήσουν ιατρική αξιολόγηση.

Είναι το γιαούρτι αρκετό για την ανακούφιση της δυσκοιλιότητας;

Από μόνο του, το γιαούρτι μπορεί να μην είναι αρκετό. Ωστόσο, όταν συνδυάζεται με φυτικές ίνες και υγρά, το πλούσιο σε προβιοτικά γιαούρτι μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της κανονικότητας, βελτιώνοντας τη χλωρίδα του εντέρου.

Συμπέρασμα

Για άτομα με χρόνια δυσκοιλιότητα, το πρωινό μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό θεραπευτικό εργαλείο. Ένα γεύμα πλούσιο σε φυτικές ίνες, φρούτα, σπόρους, γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση και ζεστά υγρά μπορεί να διεγείρει αποτελεσματικά το έντερο, να μαλακώσει τα κόπρανα και να προωθήσει τη φυσική αποβολή. Η αποφυγή υπερεπεξεργασμένων ή τροφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες είναι εξίσου σημαντική.

Πηγές:

bottabottafiofio.it

mayoclinic.org

clevelandclinic.org

nhs.uk

healthline.com

ΠΗΓΗ: www.onmed.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/chronia-dyskoiliotita-ti-na-fate-gia-proino-gia-na-veltiosete-tin-kanonikotita-tou-enterou/