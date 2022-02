Η πτήση 977 της United Airlines απο τη Γκάνα προς τις ΗΠΑ μετατράπηκε σε αξέχαστη εμπειρία για μια έγκυο γυναίκα, το πλήρωμα αλλά και τους επιβάτες .

Μια γυναίκα απο τη Γκάνα γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι στην υπερατλαντική πτήση που διήρκεσε σχεδόν 12 ώρες το Σάββατο (29/1) Εκπρόσωπος της United Airlines είπε ότι οι επαγγελματίες υγείας που βρέθηκαν στο αεροσκάφος βοήθησαν να γεννηθεί με ασφάλεια το παιδί.

«Ο τοκετός πήκε καλά αν εξαιρέσουμε το γεγονός οτι έγινε στα 30.000 πόδια», δήλωσε εκπρόσωπος της United στο ABC News. Η νέα μανούλα έδωσε το όνομα GG στο νεογέννητο μωράκι που ήρθε στον κόσμο πρόωρα. Στην πτήση βρίσκονταν και δημοσιογράφοι που από την στιγμή της ανακοίνωση ότι θα γίνουν…γεννητούρια εν πτήσει, άρχισαν να συνομιλούν με τους επιβάτες, καταγράφοντας τις σκέψεις τους.

«Οι περισσότεροι άκουσαν την ανακοίνωση επείγουσας βοήθειας από το ιατρικό προσωπικό, αλλά δεν ήξεραν τι είχε συμβεί» είπε η δημοσιογράφος Nancy Adobea Anane μίλησε στο BBC Pidgin. «Ανησυχούσαμε για την ασφάλεια τόσο του μωρού όσο και της μαμάς αλλά και για την πιθανή παράκαμψη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», πρόσθεσε. Προσπαθώντας να εξηγήσει την ατμόσφαιρα κατά την πτήση είπε οτι ήταν κάτι ανάμεσα σε «σοκ και χειροκρότημα».

Ο Δρ Ansah-Addo, γιατρός από τη Γκάνα που ταξίδευε στις ΗΠΑ δήλωσε διαθεσιμότητα, μετά από την κλήση του πιλότου για βοήθεια. Τον βοήθησε μία πρώην νοσηλεύτρια που έγινε αεροσυνοδός και «έστησε» ένα αυτοσχέδιο μαιευτήριο εν πτήσει. Ο τοκετός ολοκληρώθηκε μέσα σε 45 λεπτά, απο την έναρξη της διαδικασίας. «Ο τοκετός ήταν γρήγορος, 30 με 45 λεπτά… ακούστηκαν ουρλιαχτά και μετά η οικεία κραυγή του μωρού… ήταν πολύ συναρπαστικό για να το αγνοήσουμε», είπε.