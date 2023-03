Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη Γαλλία το Σάββατο (18/3) αφού ο πρόεδρος Μακρόν επέβαλε μια αντιδημοφιλή μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση παρέκαμψε ουσιαστικά την κάτω βουλή και αποφάσισε να περάσει το νομοσχέδιο με προεδρικό διάταγμα, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Η κίνηση έχει προκαλέσει οργή στην αντιπολίτευση και μαζικές διαδηλώσεις στο δρόμο, με τον Μακρόν να αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης και τελευταία θητείας του στο μέγαρο των Ηλυσίων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως ο Γάλλος πρόεδρος δεν έχει κάνει κανένα δημόσιο σχόλιο για το νομοσχέδιο που αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη ή τη λαϊκή δυσαρέσκεια που ακολούθησε.

France protests: Clashes erupt in Paris, Nantes as amid peaceful protests of pension reform

France protests: Clashes erupt in Paris, Nantes as amid peaceful protests of pension reform

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Νάντ και της Μασσαλίας, όπου το συγκεντρωμένο πλήθος προσπέρασε την αστυνομία και κατέλαβε τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό για περίπου 15 λεπτά. Στην ανατολική πόλη Μπεζανσόν, εκατοντάδες διαδηλωτές άναψαν φωτιά και έκαψαν κάρτες ψηφοφόρων.

Στο Παρίσι, η αστυνομία προσπάθησε να αποκαταστήσει την ηρεμία μετά από δύο διαδοχικές νύχτες αναταραχής, απαγορεύοντας τις συγκεντρώσεις στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και στην περίφημη Place de la Concorde, όπου οι διαδηλωτές πέταξαν ένα ομοίωμα του Μακρόν στη φωτιά καθώς το πλήθος ζητωκραύγαζε.

Chaos in Paris as protesters clash with police

Chaos in Paris as protesters clash with police

Chaos in Paris as protesters clash with police

Αρκετές χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Place d’Italie στο Παρίσι και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς τη μεγαλύτερη μονάδα καύσης απορριμμάτων της Ευρώπης, η οποία έχει γίνει σημείο έντασης. Κάποιοι έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «οι δρόμοι είναι δικοί μας» καθώς ηχούσαν οι σειρήνες των πυροσβεστών.

Οι διαδηλωτές προσπαθούν να πιέσουν τους βουλευτές να «ρίξουν» την κυβέρνηση του Μακρόν και να καταδικάσουν την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, παραδοσιακό θέμα «ταμπού» εδώ και δεκαετίες στη Γαλλία.

Στις απεργίες συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή απορριμμάτων, αποκλείοντας τα αποτεφρωτήρια της πόλης πριν από 12 ημέρες λόγω των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων του Μακρόν, με τις οποίες θα πρέπει να εργαστούν μέχρι την ηλικία των 59 ετών – από 57 ετών που ήταν πριν.

Τα σκουπίδια που συσσωρεύονται στους δρόμους έκτοτεέχουν γίνει θλιβερό «σύμβολο» της αποτυχίας του σχεδίου συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του προέδρου και της «μάχης» που ακολούθησε. Η αστυνομία ζήτησε από τους εργαζόμενους να καθαρίσουν ορισμένες γειτονιές, σωροί απορριμμάτων ωστόσο εξακολουθούν να πλημμυρίζουν την «Πόλη του Φωτός», ακόμη και σε τουριστικές συνοικίες, προκαλώντας υγειονομικές ανησυχίες.

Οι συλλέκτες απορριμμάτων της πρωτεύουσας συνέχισαν την κυλιόμενη απεργία, αφήνοντας περίπου 10.000 τόνους σκουπιδιών στους δρόμους μέχρι την Παρασκευή. Εκπρόσωπος του συνδικάτου το Σάββατο είπε ότι οι απεργοί σε τρία αποτεφρωτήρια έξω από το Παρίσι θα αφήσουν ορισμένα απορριμματοφόρα να περάσουν «για να περιορίσουν τον κίνδυνο επιδημίας».

Η απεργία στον κλάδο της καθαριότητας προκαλεί και πολιτικές εντάσεις, με το περιβάλλον της σοσιαλίστριας δημάρχου Αν Ινταλγκό να δηλώνει ότι «κανένα απορριμματοφόρο δεν βγήκε» στα δημοτικά διαμερίσματα όπου η συλλογή απορριμμάτων παρέχεται από τους δημοτικούς υπαλλήλους, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανέν δηλώνει από την πλευρά του ότι η επίταξη των υπαλλήλων «λειτουργεί και επιτρέπει να μαζευτούν αυτοί οι κάδοι απορριμμάτων».

Ένας συνασπισμός από αριστερούς βουλευτές, που υποστηρίζονται από τον Ζαν-Λικ-Μελανσόν, όπως και η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν, κατέθεσαν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Ειδικότερα, οι προτάσεις δυσπιστίας είναι δύο, μία από τον ακροδεξιό «Εθνικό Συναγερμό» της Λεπέν και η άλλη από το μικρό κεντρώο κόμμα «Liot».

Οι προτάσεις δυσπιστίας θα συζητηθούν το απόγευμα της Δευτέρας (20/3), σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές. Για να ανατρέψουν την κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να εξασφαλίσουν την απόλυτη πλειοψηφία στη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Αυτό μοιάζει δύσκολo, καθώς το κεντροδεξιό κόμμα Les Républicains (LR) της παραδοσιακής γαλλικής δεξιάς, που παίζει ρόλο κλειδί, έχει διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει καμία από τις προτάσεις.

Για την πτώση της κυβέρνησης θα πρέπει να συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, δηλαδή 287 ψήφοι. Αυτό θα απαιτούσε την υποστήριξη περίπου 30 βουλευτών του κεντροδεξιού κόμματος «LR» (από τους 61) , κάτι που θεωρείται απίθανο, όπως σχολιάζει η εφημερίδα «Le Parisien.

Περισσότερες απεργίες εργαζομένων είχαν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα σε πολλούς τομείς, από τις μεταφορές μέχρι την ενέργεια. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζήτησε να ακυρωθεί το 30% των πτήσεων στο Orly, το δεύτερο αεροδρόμιο του Παρισιού, και το 20% στη Μασσαλία. Η συνομοσπονδία συνδικάτων CGT προειδοποίησε ότι τουλάχιστον δύο διυλιστήρια πετρελαίου ενδέχεται να κλείσουν. Ο υπουργός Βιομηχανίας Roland Lescure είπε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να διατάξει τους εργαζομένους να επιστρέψουν στις θέσεις τους για να αποφευχθεί η έλλειψη καυσίμων.